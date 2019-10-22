「恐怖巨瘤」佔據整臉慘被扔石頭　她如願手術：終於不用再隱藏

▲女子接受手術後，總算能自信露出自己的臉。（圖／翻攝自Facebook／The Natalia Project）

記者李振慧／綜合報導

印尼一名女子因為患有先天性的罕見疾病，導致臉上腫瘤隨著年紀愈長愈大，最後幾乎佔據了整張臉，讓她飽受外界異樣眼光、甚至被人欺負，出門時都需要特別遮住自己的臉，如今終於獲得慈善團體幫忙順利接受手術，能夠過著夢想已久的正常生活。

26歲女子阿帕塞瑞(Natalia Apaseray)，出生時患有神經纖維瘤(Neurofibromatosis)，這種遺傳疾病會讓患者在皮膚、大腦、脊髓和身體其他部位長出許多良性腫瘤，由於家裡無法讓她獲得良好的醫療照顧，只能放任臉上的良性腫瘤愈長愈大，最後右半張臉嚴重變形，日常飲食、交談也都受到影響。

醫療團隊表示，阿帕塞瑞還曾躲在一個垃圾桶中，以躲避被當地孩童扔石頭，幸好在查亞普拉(Jayapura)的美國醫療團隊發現她的情況後，將她的故事轉達給當時正好在西巴布亞訪問的扶輪社主席格雷(Peter Gray)，最後在對方的幫忙下順利募得英鎊1.4萬元（約台幣55萬元）手術費，前往澳洲雪梨接受手術。

阿帕塞瑞今年5月前往雪梨時，由整形外科醫生、眼科醫生、耳鼻喉科醫生、心理醫生、麻醉師、放射科醫生和護理人員所組成的龐大團隊，為她進行首次手術，6月再進行長達7小時的大型臉部重建手術。

負責醫生克諾漢(Kernohan)表示，他從業生涯從未見過這麼複雜的案例，每個人都奉獻出最出色的技術，阿帕塞瑞更是全程都表現地十分勇敢，完全沒有抱怨。阿帕塞瑞則對所有幫助她的人表示感謝，「我很高興能再回到故鄉，不再需要隱藏自己的臉。」

►我該答應女友嗎？

