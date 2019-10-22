拒絕女性天皇再現　日保守派議員：寧可讓「舊宮家」回歸

▲ 年輕的女性皇族有真子、佳子、愛子內親王。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本德仁天皇今（22）日於東京舉辦「即位禮正殿之儀」（即位礼正殿の儀），並邀請國內外2000多名嘉賓到場觀禮。不過就在登基大典前夕，日本自民黨保守派團體「保護日本尊嚴與國家利益的會議」（日本の尊厳と国益を護る会）考量到今後或將有「女性天皇」產生，導致天皇制度變異，因此特別呼籲首相安倍晉三（Shinzo Abe）和內閣，應盡速開始修正《皇室典範》特別法案，以確保男性才有繼承權的「底限」。

▲ 德仁天皇登基後，皇室男性繼承人剩下3人。（圖／路透）

根據《產經新聞》報導，日本126代天皇中，共有8名女性天皇，最後一位是117代「後櫻町天皇」，於1762年就任，自1770年讓位英仁親王後，之後便再也沒有女性天皇出現。

不過，在德仁今年登基後，日本皇室男性繼承人也就只僅存3人，依照順位分別是53歲的秋篠宮文仁親王（Prince Akishino）、他13歲的獨子悠仁親王（Prince Hisahito） 和已經高齡83歲的常陸宮正仁親王（Prince Hitachi Masahito）。

相較於皇族的年輕男丁只剩下悠仁，皇族的年輕女性還有17歲的德仁獨女愛子、悠仁的兩個姊姊─27歲真子（Princess Mako）與24歲的佳子（Princess Kako）內親王等3人，這讓外界再次出現了「女性天皇繼承」的討論。

▲ 秋篠宮文仁親王與兒子悠仁親王是現在繼承人的第一、第二順位。（圖／路透社）

儘管民調顯示，高達74%的民眾都贊成有女皇，政府高層及許多議員也支持擬定特別法案，保留女性皇族婚後身份、給予獨立創設宮家等改革，不過這對保守派議員而言，顯然難以接受。自民黨參議員青山繁晴就指出，如果再次出現女性天皇，恐怕會對天皇制度及整體價值觀造成變化，



保守派強調，首相與內閣應維持「男性唯一繼承權」這項規矩，盡快修訂《皇室典範》特別法案，避免天皇制度出現變數。更有議員提到，若真要允許女性繼承天皇，還不如給予二戰後被除名、降籍為民的「舊宮家」後代男丁資格，讓他們延續皇位繼承順序。

據悉，其實在悠仁出生之前，日本政府就曾討論過「女性繼承人」議題，考慮是否讓愛子內親王進入到繼承順序中，不過最後也在保守派的反對壓力下沒有消息。

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