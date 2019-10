存款只剩10萬！22歲男被炒魷魚不喪志　8年後變富豪「坐擁14億」

▲ 尼爾沒有因為被炒魷魚而失志,反而愈挫愈勇,最後成為人生贏家。(圖/翻攝自Facebook/Neel Khokhani)

實習記者羅明輝/綜合報導

「失敗就是成功的開始」有時要相信。澳洲一名印度裔男子從小嚮往當飛行員,他在18歲就考取了飛機駕照,22歲獲得了一份飛行業的工作,眼看夢想就要實現,卻因為與老闆觀念不合遭解雇。沒什麼存款的他幾乎走投無路,這時他決定創業,就憑藉這份熱忱,在8年間創造出澳洲最大的飛行學校,成功從失業魯蛇躋身千萬富翁。

根據《每日郵報》報導,今年30歲的尼爾(Neel Khokhani)從小就有個飛行員夢,也希望像自己的偶像布蘭森(Richard Branson)一樣,創立出自己的飛行公司。為了築夢,他16歲與家人移民到澳洲後,便在雪梨一間大學努力攻讀航空營運學,年僅18歲就考到了飛機駕照,並在22歲那年找到了一份飛行學校的工作。

然而,有次他喝酒應酬時,分享了自己對於老闆經營方法上的建議,卻意外惹火了老闆,最終遭到解雇。臨走前,老闆還告訴他,「要是你覺得,你有自信能把飛行學校經營得比我還好,那你就去自己開一間呀!」

失去了工作,存款內又只有5000澳元(約新台幣10.6萬元),這讓年紀輕輕的尼爾一度對生活感到既恐懼又緊張,但他沒多久就調整好心態,決定「開設自己的飛行學校」。

Homemade entrepreneur, 30 who has earned $ 66 million, is rising in Australia's Young Rich list https://t.co/nuu63dQRsm pic.twitter.com/ywbE8kkyQ1