存款只剩10萬！22歲男被炒魷魚不喪志　8年後變富豪「坐擁14億」

▲ 尼爾沒有因為被炒魷魚而失志，反而愈挫愈勇，最後成為人生贏家。（圖／翻攝自Facebook／Neel Khokhani）

實習記者羅明輝／綜合報導

「失敗就是成功的開始」有時要相信。澳洲一名印度裔男子從小嚮往當飛行員，他在18歲就考取了飛機駕照，22歲獲得了一份飛行業的工作，眼看夢想就要實現，卻因為與老闆觀念不合遭解雇。沒什麼存款的他幾乎走投無路，這時他決定創業，就憑藉這份熱忱，在8年間創造出澳洲最大的飛行學校，成功從失業魯蛇躋身千萬富翁。

根據《每日郵報》報導，今年30歲的尼爾（Neel Khokhani）從小就有個飛行員夢，也希望像自己的偶像布蘭森（Richard Branson）一樣，創立出自己的飛行公司。為了築夢，他16歲與家人移民到澳洲後，便在雪梨一間大學努力攻讀航空營運學，年僅18歲就考到了飛機駕照，並在22歲那年找到了一份飛行學校的工作。

然而，有次他喝酒應酬時，分享了自己對於老闆經營方法上的建議，卻意外惹火了老闆，最終遭到解雇。臨走前，老闆還告訴他，「要是你覺得，你有自信能把飛行學校經營得比我還好，那你就去自己開一間呀！」

失去了工作，存款內又只有5000澳元（約新台幣10.6萬元），這讓年紀輕輕的尼爾一度對生活感到既恐懼又緊張，但他沒多久就調整好心態，決定「開設自己的飛行學校」。

Homemade entrepreneur, 30 who has earned $ 66 million, is rising in Australia's Young Rich list https://t.co/nuu63dQRsm pic.twitter.com/ywbE8kkyQ1 — WhatsNew2Day (@whats_new_2day) 2019年10月21日

尼爾先在團購網站Scoopon預售飛行課程，接著透過眾籌平台購買了一架飛機，於墨爾本設立了飛行學校Soar Aviation。在接下來的8年內，Soar Aviation逐漸發展成澳洲最大的飛行學校，共有67架飛機，在墨爾本、雪梨及本迪戈（Bendigo）都有校區，共有500多名學生，其中包括澳洲航空先驅查爾斯（Charles Kingsford Smith）的侄子。

尼爾提到，對於像他這樣的移民而言，在這麼短的時間內從無到有、打造自己的企業，是相當了不起的成就，「但最讓我自豪的是，在過去的2年內，我們學校的65名畢業生，現在大多數都已經在航空公司擔任機師。」

▲ 尼爾的飛行學校Soar Aviation在墨爾本、雪梨及本迪戈都有分校。（圖／翻攝自Facebook／Soar Aviation）

現在的尼爾擁有6600萬澳元（約新台幣14億元）的財富，首度登上澳洲青年富豪榜上時，排名就高達第51位。尼爾表示，「過去的8年間，我學到最寶貴的一課就是永不放棄，雖然在很多時候，我都會感到不安，覺得計劃似乎不可行就並和我的妻子討論無數次，但是我清楚只要耐心渡過每一個困難的時期，就會取得成功。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

