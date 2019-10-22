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社會 社會焦點 保障人權

轎車「卡軌」險撞自強號！旅客下車幫忙推　駕駛感動頻致謝

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記者吳奕靖、廖安莘／高雄報導

楠梓分局後勁派出所21日晚上10時35分許，值班員警接獲熱心民眾到所報案，稱在楠梓區高楠公路1003巷的中油煉油廠鐵路平交道，有一輛黑色自小客車卡在南往北的鐵軌上，現場情狀相當危險。警方獲報後，立即前往查看，同時緊急通報鐵路局採取應變措施，所幸無人受傷及相關財損。

▲▼閃對向車卡鐵軌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛黑色轎車為了閃避對向車，會車不慎駛入鐵軌。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼閃對向車卡鐵軌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報後，立即抵達現場，發現自小客車駕駛還站在鐵軌中、揮手試圖示意火車有狀況，警方見狀隨即勸誡並將該名駕駛帶離鐵軌區，不久一輛北向南3271班次開往高雄的自強號列車接近。所幸警方已做好相關警示及通報，自強號列車緩緩行駛靠近後停止，事後列車長也商請乘客下車協助警方強力推搬，最後將車輛脫困排除。

經警方初步了解後，得知該自小客車駕駛是因行駛中為閃躲對向來車，會車不慎而駛入鐵軌中而無法動彈，所幸路過熱心的民眾即時到所報案，以及員警迅速趕往現場處變不驚地結合旅客一同排除，才化解這場午夜驚魂記，現場無人員受傷及相關財損。此外，在處理過程中，駕駛不禁讚嘆警察的智勇，與列車乘客與民眾們的熱心，頻頻致謝！

楠梓分局呼籲用路人行經平交道應停、看、聽，勿有搶快或不當會車情事，如交通工具不慎拋錨或靜止於平交道之鐵軌區內，應儘速撥打相關單位並迅速下車遠離平交道，同時按壓現場所設置的緊急按鈕，期前預知列車駕駛能提早反應，才能避免事故發生，冷靜及緊急通報才是保命的不二法門。

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