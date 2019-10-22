柯文哲談陳同佳反問民進黨：如果今天是林克穎　政府態度是怎樣？

記者陳家祥／台北報導

在台犯下震驚社會的「廂屍案」香港犯嫌陳同佳，近日透過香港政府表示願意主動來台投案，但卻遭到蔡政府拒收。對此，台北市長柯文哲22日受訪時直言，「人家要來投案你也不要，看不懂民進黨在幹什麼」，柯文哲還反問如果今天是林克穎的話，政府的態度是怎樣？

對於陳同佳案，柯文哲22日上午在市府受訪時表示，「我是看不懂，人家要來投案你也不要，看不懂民進黨在幹什麼」。柯文哲表示，如果換林克穎（在台撞死，送報生，後英國判決不引渡回台）的話，現在政府的態度是怎樣？所以是這樣，這就是平常心就好，該怎麼辦就怎麼辦。

對於外界質疑民進黨不接受投案是要繼續操作反送中，柯文哲說，「不操作很可惜啊」。至於陸委會則是擔憂接受陳同佳來台投案就會陷入一中框架，柯文哲先是表示聽不懂，接著則重申人家要來投案就給他投，看不懂在幹什麼。

有媒體繼續追問陳同佳案是否讓韓國瑜撿到槍，柯文哲雖不願多談，但她也表示有時候在想說選舉可以早點結束，「整個國家亂七八糟不知道在幹什麼」。

至於韓國瑜呼籲一起發揮智慧捍衛中華民國主權，柯文哲說，國是中華民國、家是台灣，這在台灣已經變成最大公約數，所以這都不是問題，「不用講我們也會做啊！」



▲柯文哲接受媒體時事聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

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