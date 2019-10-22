「老爸過世了」妹子付不出喪葬費！PTT土豪哥出手贊助20萬：想還就捐慈善

▲金庸給女網友20萬辦喪葬事宜。（圖／（左）翻攝自臉書、（右）翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

PTT土豪哥金庸（gn01765288）時常捐款濟貧，言談中透露自己身家，被鄉民爭相認乾爹。日前金庸在他創立的臉書社團中貼文，只見他在PTT收到一封站內信，是一位女網友向金庸求助喪葬費「老爸過世了我卻連喪葬費也付不出來」。沒想到金庸不僅伸出援手，一出手就是20萬，讓女網友感動直呼「望你會有好報」。

金庸在自己創辦的臉書社團中貼出一張PTT站內信截圖，以及3張LINE對話截圖，文中表示「其實我已經很少幫鄉民了，每天PTT登入都要刪信才能看八卦」，並說除非友生死存亡的事情，不然這次出手幫忙是最後一次了。

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▲金庸在臉書社團發文。（圖／翻攝自臉書）

先看看PTT站內信截圖，只見有女網友在10月19發信給他「金庸大大有事救急」，「金大您好，知道你很忙，這是第6封信件，雖然很冒昧，但實在是很徬徨無助了才會寫這封信，希望您能幫幫我」，女網友說，她目前在餐飲業工作，7月到職、做不滿6個月，但因為爸爸過世，她連喪葬費都付不出來才會求助。

金庸事後和對方聯絡，一開始還沒有確定要幫忙「先說好，妳來台北我也不一定會給妳需要的，妳確定還要來嗎？」女方則是買好車票準備北上，並說自己可以先睡在網咖。看到訊息後，金庸就表示會請司機載她到中正區的房子，「住一天就回家吧！」

受到金庸的幫助，女網友忍不住直呼，「金庸我連見到你一面都沒，就跟你拿了20萬」，似乎還表示要還錢，但金庸卻大器回「真的要還我，那你就捐給慈善團體吧！」讓女方很感動「望你會有好報」、「我可以當面感謝你嗎？」

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