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美軍一路遭「馬鈴薯砸車」相送！　敘北庫德族車隊旁狂罵

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▲ 當地人特地準備一籃馬鈴薯，狂砸美軍車輛。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

土耳其同意在敘利亞北部停戰5天期間，部分美軍21日從敘利亞撤退時，一路遭到不少庫德族民眾丟擲水果、馬鈴薯和腐爛蔬菜，甚至有人當街狂罵，場面相當火爆。不久前，美國總統川普才表示，留在敘利亞北部的美軍部隊，任務是保護油田而非人民。

根據《衛報》報導，敘利亞東北部的城市卡米什利（Qamishli），原本是美國和庫德族官員合作的重要樞紐，美軍在當地常常受到熱烈歡迎。然而，當美軍再次經過同一地，準備前往伊拉克時，卻見當地人在路邊站成一排，憤怒地丟擲腐爛的水果和蔬菜，甚至差點丟中美軍士兵的頭部，與撤退前的熱情景象截然不同。

▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 敘利亞北部邊境擠滿許多難民。（圖／達志影像／美聯社）

此外，當美軍約100輛的裝甲車和卡車駛往邊境途中，遇見正在逃往伊拉克的難民們，每個人幾乎都把家當塞滿整台車上。

值得一提的是，川普不久前才說，美軍的任務是保護油田，而非人民，「我們在那裏會有一小群人，我們保護石油。除此之外，我們沒有任何理由。請問有協議說，我們必須在中東聲稱，為了保護他國人民，為了保護其他文明，所以要保護庫德族嗎？我們沒有說過。」因此聲明一發布後，立刻讓不少庫德族人民心中產生背叛感。

對此，卡米什利一名56歲的店家老闆歐馬爾（Khalil Omar）認為，當地人生氣的點在於「美國人離開戰場的方式」，這讓他們覺得自己在過去幾年之中，被嚴重地欺騙和愚弄。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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