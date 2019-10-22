顏料水射眼失明25min！印度協會前主席被「染藍」　斥港警「完全失控」

▲清真寺被染成藍色。（圖／翻攝自香港立法會議員譚文豪臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

印度協會前主席 Mohan Chugani（毛漢）20日下午於尖沙咀彌敦道九龍清真寺外，受警方水炮車的驅散行動波及，被藍色顏料水「染藍」並感身體不適，需要入院求醫。毛漢21日於電台節目上回應，行政長官林鄭月娥已經致電跟他道歉，「但滿街都是受害者，打給我一個人是解決不了問題的。」

據《香港01》報導，Mohan Chugani（毛漢）現年73歲，他於電台節目中稱，被警方水炮車所噴出的顏料水所傷後，至今左眼及腳部仍感腫脹並有疼痛，20日先到公立醫院接受治療，之後需要再向私家眼科醫生求醫檢查眼部傷勢。

毛漢表示，水炮車共向清真寺大門噴水兩次，導致很多人被噴到跌倒；他幸虧抓住支撐物沒有倒地，但眼睛被顏料水噴中失明近25分鐘。

▲毛漢被顏料水射中眼。（圖／翻攝自香港立法會議員譚文豪臉書）

毛漢指，已經接到林鄭月娥表歉意的電話，但還未接獲警方電話聯絡。他引述在與林鄭月娥的通話中表示，現時警方「太離譜」，沒有一條線劃分甚麼事是可以做，是「Totally out of control（完全失控）」。

對於林鄭月娥的道歉，毛漢認為，「In general, In principle （一般而言、原則上）她打電話給我，她是特首那我當然要接受（道歉），但是我一個人接受並沒有用，因為滿街都是受害者，沒有人會打給他們，打給我一個人是解決不了問題的。」

對於是否會向警方追究，毛漢稱自己有意就事件向警察投訴課進行投訴，但也認為應先聽取警方就事件的解釋再作決定。

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