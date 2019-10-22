酒駕打警還亂簽名　未婚女瞎扯：「老公」叫我簽的

▲陳女酒駕還打傷員警，甚至在酒精測定記錄表、執行逮捕與拘禁告知本人通知書上，偽簽「曾金發」名字。（圖／達志示意圖，本案無關）

記者廖安莘／台中報導

彰化縣一名陳姓女子2018年被查獲酒駕，當時她情緒激動對警咆哮，甚至出手打傷員警，事後還在酒精測定記錄表、執行逮捕與拘禁告知本人通知書上，偽簽「曾金發」名字。彰化地院一審依公共危險罪與妨害公務執行罪各處有期徒刑1月與拘役20日，緩刑2年。至於陳女偽簽「曾金發」名字的偽造文書罪，法官則認為警方不會因此造成偵查、追訴的錯誤，因此判她無罪，檢方不服再上訴，二審維持一審原判，無罪確定。

判決指出，陳女2018年5月6日下午1時許，酒後騎車遭警方攔查，當下她情緒激動，不願意提供任何證件，甚至徒手攻擊員警，造成2名警察膝蓋、雙手等處擦傷。警方隨即將她逮捕，並對她施行酒測，測得酒精濃度達0.3毫克，事後她又在酒精測定記錄表，以及警方執行逮捕與拘禁告知本人通知書上，簽下「曾金發」之名。彰化地檢署依公共危現罪、妨害公務執行罪和偽造文書罪對她提起3項公訴。

彰化地院一審時，陳女辯稱自己罹患被害妄想、思覺失調症的精神疾病，並表示警查先打人，她才徒手反擊。法官認為陳女是中度身心障礙者，辨識行為違法的能力顯著降低，但還不到不能辨識的程度，考量她沒有前科，因此依公共危險罪、妨害公務執行罪，判處陳女有期徒刑1月與拘役20日，緩刑2年，得易科罰金。

至於偽簽「曾金發」名字，警方調查時發現，陳女未婚，且她在法庭時曾辯稱，自己罹患被害妄想等症狀，是丈夫「曾金發」叫她簽名，否認偽簽一事。法官認為，陳女觸犯偽造文書罪嫌，不過，此罪名要成立，要有足生損害公眾或他人的要件，然而警方在陳女簽名之前，早就知道陳女的真實身份，因此警察不會因陳女亂簽名，造成偵查、追訴對象的錯誤，據此判決無罪。彰化地檢署不服上訴二審，台中高分院見解與一審相同，維持無罪，全案確定。

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