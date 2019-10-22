帶管浩鳴見徐國勇談陳同佳案　黃承國：若知道管有政協身份連他都不見

記者楊蕓／台北報導

針對港女箱屍命案嫌犯陳同佳欲來台投案，總統府國策顧問黃承國遭爆料曾帶北京政協委員、牧師管浩鳴拜會內政部長徐國勇。黃承國22日出面拿出管浩鳴的名片，強調事先不知道管牧師具有政協身分，「如果我知道他是政協身份，連我都不會跟他見面，更不要說是部長。」

在台灣犯下「箱屍案」的香港人陳同佳將服完刑，近日透過香港政府表示願意來台投案，但此「箱屍案」被視為反送中事件的導火線，而犯嫌願意來台接受審判，引爆藍綠政治角力。更爆出黃承國於9月帶著香港聖公會教省秘書長管浩鳴拜會徐國勇，談及陳同佳希望來台投案一事的案外案。

▲國策顧問黃承國出面說明帶香港人士見徐國勇事。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

對此，黃承國22日出面受訪解釋，他表示，9月24日他先與管浩鳴見面，管牧師向他表達陳同佳要投案一事，因議題涉及高度敏感，因此以香港知名宗教人士拜會為由，引薦管浩鳴與徐國勇25日會面，會中提及陳同佳案，徐國勇當時明確表明，此事應由政府對政府溝通，不是他可以單方面決定，也沒有承諾任何事。

黃承國更拿出管浩鳴當時給他的名片，名片上只有寫著「香港聖公會管浩鳴法政牧師」，強調他事後才得知管浩鳴有政協身份。黃承國說，他有詢問管浩鳴為何關注陳同佳案，管說是基於教會立場，且被害人、加害人都是教會學校的學生。

媒體追問，第一次見面前有無了解管浩鳴的親中背景，黃承國答「沒有」，並強調他就是宗教界的人，而且是香港人不是大陸人，不會特別去注意他的背景，「如果我知道他是政協身份，連我都不會跟他見面，更不要說是部長。」

對於藍營批評黃承國根本是「中共代理人」，黃承國表示「這批評我們承擔不起」，強調他們也是熱心希望我方協助，沒想到背景會引起這麼大的風波，至於是否請辭國策顧問一職，黃承國則反問媒體「兩者無關吧？」

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