一個車位=一套公寓！　中環神秘業主砸2960萬買來自用

▲ 香港夜景。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

持續4個月的「反送中」重挫香港經濟，不過核心商業區的車位仍受富豪追捧。中環中心（The Center）一個位於B1層的車位，近日以760萬元（港元，下同，約新台幣2960萬元）的全港最高價成交，而這位神秘新買家則為同棟大廈業主，購入這個「車位王」自用。

據《星島日報》報導，投資者「物流張」張順宜持有的中環中心一個車位，半年前以800萬元放售，叫價之高令市場嘩然，儘管近期投資市場充斥負面因素，該車位仍有準買家洽購。知情人士透露，這個位處中環中心B1層1023號車位，最終減價40萬元，由同廈業主購入自用，以760萬元成交，逆市創下全港車位新高。

報導稱，根據現場所見，由B1層電梯大堂步行至此車位，大約有30至40步。有代理分析稱，雖然中環中心早前同樣錄得3個車位成交，但全部位處B2層，不及B1層接近地面及方便，吸引富豪用家高價接手。

▲中環中心（The Center）是香港第五高樓，樓高73層。（圖／翻攝自維基百科）

張順宜早前連續出售中環中心單位，每次都刷新全港車位記錄，全部由用家承接，其中有相連的2個車位，月前各以635萬元售出，由同一名買家接手。另一個車位於今年6月以630萬元交易，買家為耀才證券主席葉茂林，他稱「不知道自己購入全港最貴的車位」，不過由於是自用，別無選擇。

▼香港車位價格令人瞠目結舌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導指出，中環車位「一位難求」，不僅買賣盤難求，而且租賃市場也十分緊張。目前，中環中心也有車位出租，今年7月的月租由6900元加至7200元，卻依然爆滿，準租客須排隊等待有人退租。至於美國銀行中心3樓車場，車位月租8000多元，出租率長期超過9成，目有少數租盤，月租叫價約9000元。

如今，本港次高車位及排行第3位同樣位處中環中心，分別為635萬元及630萬元，第4位為何文田天鑄及中環美國銀行中心，成交價同為600萬元。