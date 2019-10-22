華聞快遞／1097萬人「捧新飯碗」！大陸前三季完成全年就業目標

▲2019年前三季重慶對東盟貿易總值788.1億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：1097萬人「捧新飯碗」！大陸前三季完成全年就業目標

大陸人社部21日舉行記者會，介紹了大陸就業、社保基金運行情況。據了解，大陸1至9月城鎮新增就業1097萬人，基本完成全年目標任務，就業形勢保持總體穩定。（人民日報）

《重慶》：2019年前三季重慶對東盟貿易總值788.1億元人民幣

重慶海關21日公佈，重慶2019年前三季進出口總值4138.2億元人民幣，較去年同期增長12.3%，其中，對東盟貿易總值788.1億元人民幣，增長46.1%，占外貿總值的19%。（中新網）

《廣東》：佛山陶企轉型 掘金「一帶一路」沿線市場

為期4天的第34屆廣東佛山（國際）陶瓷及衛浴博覽交易會21日閉幕。據了解，參展的大陸陶瓷企業紛紛通過創新產品設計、提升技術水準、自主品牌建設等方式轉型升級，提高產品附加值和市場競爭力，並積極開拓「一帶一路」沿線市場，實現更多元化的市場佈局。（中新網）

《天津》：前三季天津口岸外貿進出口總值破兆元

天津海關21日公佈，天津口岸外貿今年前三季總體運行平穩，進出口總值突破1.02兆元人民幣，比去年同期增長1.3%，其中，出口4743.7億元人民幣，進口5439.2億元人民幣。（中新網）

▲前三季天津口岸外貿進出口總值破萬億。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：前三季福建省民營企業進出口年增率增長12%

廈門海關21日公佈，福建省今年前三季民營企業進出口為4829.3億元人民幣，年增率增長12%。（中新社）

《江蘇》：外資「總部經濟」在江蘇落地深耕

多年來外資企業在江蘇集中佈局總部，帶來「龍頭」效應，外資「總部經濟」在江蘇落地深耕。目前，江蘇累計認定跨國企業地區總部與功能性機構258家，規模不斷擴大，功能形態不斷完善。（中新網）

《北京》：前三季北京GDP增長6.2% 居民人均可支配收入超5萬元人民幣

北京前三季經濟運行情況21日發佈，地區生產總值是23130.0億元人民幣，年增率增長6.2%，其中，第三產業實現增加值19160.9億元人民幣，增長6.4%；居民人均可支配收入50541元，年增率增長8.9%，扣除價格因素，實際增長6.7%。（新京報）

《黑龍江》：黑龍江首屆中醫藥產業博覽會總簽約8.5億人民幣

2019黑龍江首屆中醫藥產業博覽會21日閉幕，期間各種形式的簽約總額達到8.5億元人民幣。（中新網）

▼第34屆廣東佛山（國際）陶瓷及衛浴博覽交易會21日閉幕。（圖／翻攝自中新網）