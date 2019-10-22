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美國「絕不可能」保衛台灣！　法律學者傅崐成：台灣沒足夠的價值

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▲十一閱兵，99A重型主戰坦克。（圖／翻攝CCTV+）

▲傅崐成表示，「只要台灣搞台獨就不可能和平」，圖為大陸十一閱兵中的99A重型主戰坦克。（圖／翻攝CCTV+）

記者馬叔安／綜合報導

海南大學法學院教授傅崐成日前表示，「只要台灣搞台獨就不可能和平」，而且美國絕不可能保衛台灣，台灣也沒有足夠的價值需要美國這麼做，而且從其過去在世界各國的行為來看，美國幾乎沒有過什麼正面的、積極的武力行動去保護它的盟國與盟友。

《中評社》報導，第九屆北京香山論壇20日至22日舉行，與會的傅崐成在接受媒體訪問時指出，「台灣當局如果堅持走台獨的路子，肯定是沒有前途」。他說，站在安全的角度來說，對台灣最好的一個方式，就是以理性、開放態度來面對中國大陸，共同尋求和平發展，「沒有哪一個政治家、政黨或者政府，他的責任是能夠偏離和平。」

▲大陸海南大學法學教授傅崐成。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸海南大學法學教授傅崐成。（圖／記者任以芳攝）

傅崐成提到，如果台灣繼續台獨路線，他無法判斷解放軍會有什麼行動，但是想要和平是不可能的，「從一般的社會民眾，研究所的學者等談話聊天裡就可以知道。」

至於美方是否會保護台灣，傅崐成認為，「絕不可能！」每一個國家、每一位政治家都是為自己國家的利益來著想，如果這個行動可以憑借美國的政治、經濟或者軍事威懾力量，而不是實質戰爭的力量去維持、遏制、解決、美國當然不會動用武力，但如果真正需要美國派軍隊去為盟友作戰，任何一個美國領導人都不願意。

▲第九屆北京香山論壇。（圖／記者任以芳攝）

▲第九屆北京香山論壇。（圖／記者任以芳攝）

第九屆「北京香山論壇」21日舉行開幕式，中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和發言時，特別提及兩岸局勢，聲稱「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條。」

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