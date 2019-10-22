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歐巴馬狂叩11次給金正恩沒人理？　前朝官員：川普是騙子

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▲川普稱今正恩根本不接歐巴馬的電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普稱金正恩根本不接歐巴馬的電話。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙正瑋／綜合報導

川普在周一的內閣會議上稱，歐巴馬打了11次電話給金正恩，但是都失敗了。川普宣稱金正恩寧願與他進行交流，而不是跟歐巴馬打交道，兩人都互相尊重。不過歐巴馬時期的官員相當不以為然，表示川普是騙子，根本沒有這件事。

據MailOnline報導，川普指出，歐巴馬在準備卸任時曾警告，北韓的擁核野心是「最大的問題」，而且也不知道該怎麼解決。

▲川普稱今正恩根本不接歐巴馬的電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓擁核是歐巴馬的極大難題。（圖／達志影像／美聯社）

報導內容指出，川普表示，曾詢問是否有打電話給金正恩？歐巴馬回答沒有，但實際上，他嘗試了11次。但是北韓領導人並沒有接聽電話，但是他卻接了我的電話。

對此，歐巴馬時期的國家安全委員會發言人羅德斯（Ben Rhodes）反駁道，川普是個騙子慣犯，並堅稱根本沒有發生這種事。

此外川普表示，歐巴馬政府一直在乞求見面的機會，但金正恩就是不答應。

不過，前總統的國家情報官員克拉柏（James Clapper）笑稱，從來沒聽過歐巴馬有興趣想跟金正恩見面的消息。

雖然歐巴馬在2007年競選時表示，願意在不設任何前提下與北韓領導人會面，但沒有證據表明，他在2009年上任後曾考慮過安排見面事宜。

2013年，前NBA球員羅德曼（Dennis Rodman）在與金正恩會面後指出，北韓並不想要戰爭，而且希望歐巴馬主動打電話過去。

▼金正恩的政治手段讓美國相當傷腦筋。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普稱今正恩根本不接歐巴馬的電話。（圖／達志影像／美聯社）

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