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店家把蛋餅出給別人！　嘉義哥「傻等40分鐘」一場空… 網轟：是我就開罵了

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▲▼等了40分鐘，店家卻說餐點出給別人了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲店家的後續處理有待加強。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

每到下班時間很多店家都會擠滿用餐客人，嘉義一名網友昨天買了晚餐要外帶，當時店內有很多客人在等，生意非常好，所以他看著4名店員忙進忙出也不好意思催促，就這樣默默等了20分鐘，開口問一下單號到幾號後，之後又再繼續等20分鐘，最後等了足足40分鐘，店員竟告訴他，「餐點出給別人了」，讓他當場氣到「白眼都翻到背上了」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，看得出來店員真的很忙，所以他默默在櫃檯前等待叫號，過程中完全沒有催促，20分鐘後想說向店員確認一下到幾號了，「工作人員看了一下我的單，然後就轉身過去看他們桌上的排列，就繼續忙他們的，也沒回答我問題」，所以他只好繼續安靜等待。

請繼續往下閱讀...

▲▼等了40分鐘，店家卻說餐點出給別人了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友說原PO脾氣太好了。（圖／翻攝自爆怨公社）

10分鐘後他再問一次，結果店員一樣沒回應，再過10分鐘，他發現叫號已經過號了，所以第三度向店員確認出餐進度，想不到對方卻說，不小心把他的餐點出給別的客人了。當下店員並沒有馬上解決問題，而是互相責怪內部人員疏忽，把原PO晾在櫃檯前空等，這時原PO開口說，「如果還沒好，那幫我退掉吧，我已經等了40分鐘了…」結果店員們仍繼續討論到底是誰的錯，讓他感到十分無奈。

原PO文末提到，他並不打算公布店家，因為他相信這只是個案，也希望該店能找出問題點並改善，「畢竟開業不簡單，守成更不易，真的爛的話，市場會淘汰他們的。」

很多網友都佩服原PO的耐心，「20分鐘我應該就等不下去了」、「還沒開罵，脾氣真好」、「這脾氣好到不行！單身女子快來收」、「你脾氣真的是超好，如果是我應該會暴怒，先罵完再揍人」。

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