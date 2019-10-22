香港近5個月陷入混亂…王毅：示威者受「外國勢力」煽動　行徑讓人無法接受

▲香港20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港反修例風波持續延燒，大陸國務委員兼外交部長王毅昨（21）日在巴黎受訪時表示，香港示威者的暴力行為讓人無法接受，這些人之所以如此，是因為受到了外國勢力的煽動。他強調，「今天香港發生的一切絕不是和平抗議，而是純粹的暴力行動，在任何國家都是不可容許的行為。」

據《法新社》報導，近5個月來，越來越多的抗議活動使香港陷入混亂狀態，示威者要求政府加強民主並追究警察責任，導致各區的衝突逐漸加劇。王毅對此指出，示威者攻擊警察以及過路人，並且讓運輸癱瘓，很可能與背後的外國勢力有關，「有外國勢力在煽動這樣的街頭暴力行為，藉此破壞香港穩定，摧毀實行『一國兩制』政策以來取得的歷史性進步。」

王毅也說，「這種行動永遠都不會成功，香港政府將能夠重建『社會秩序和對法治的尊重』，在北京的支持下，香港將繼續實行一國兩制的政策。」他接著批評外國媒體，抱怨部分新聞內容「完全將暴力視為民主與和平，根本無視現實」。

王毅稱，這些媒體毫不猶豫地將警察的行為描述為暴力，「如果將這些指控當作真的，那麼我們怎麼能想像這個世界上仍然存在正義呢？」

海南大學法學院教授傅崐成則說，「從中國人的角度來看，不管是香港或台灣，作為中國的領域，都不能夠允許任何其他國家，藉由任何手段來破壞當地的秩序，從而達到顛覆當地政府的手段，這在國際法上就是所謂的侵略，任何一個國家或地區政府都不能接受這樣的做法。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下