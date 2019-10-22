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酒醉女被上銬！扭動翹臀「磨蹭警察下體」呻吟：你喜歡這樣嗎？

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▲▼酒醉女被上銬！扭動翹臀「磨蹭警察下體」呻吟：你喜歡這樣嗎？（圖／翻攝Instagram／barstoolsports）

▲金髮女子被逮捕，用臀部狂蹭警方下體。（圖／翻攝Instagram／barstoolsports）

記者吳美依／綜合外電報導

Instagram帳號「barstoolsports」於20日分享一段影片，一名喝醉的金髮女子疑似鬧事遭到逮捕，被上銬的時候為了擺脫壓制，竟然往後方翹起臀部，用力磨蹭警察的下體，發出呻吟聲，「喔耶！你喜歡這樣嗎？」，讓旁邊圍觀、錄影的路人爆出大笑。

影片中，金髮女子被壓制在一個售票窗口的壓克力牆面上，她似乎非常不滿被逮捕，想要逃脫，於是咬緊牙根奮力扭動身體，用臀部磨蹭警察，一邊發出呻吟，一邊反覆詢問，「你喜歡這樣嗎？」警員連忙後退，躲過「攻勢」，一臉無奈地轉向對講機呼叫同仁支援，旁觀的路人忍不住大笑。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，這一段影片在網路上瘋傳，金髮女的身分不明、被捕原因仍不清楚，而拍攝的時間、地點也未被說明。

Instagram帳號「barstoolsports」在貼文中寫道，「有史以來最色情的逮捕」，影片目前已經累積360萬次觀看，將近1.2萬則留言。網友們大多覺得金髮女的行為非常好笑，紛紛留言，「好想跟她一起開派對狂歡！」、「（示範）如何在1部影片中讓爸媽失望2次。」、「警察最好要提出性騷擾指控！」
 

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