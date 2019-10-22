按下馬桶沖水開關！他瞬間「臭死」在自家廁所...嬌妻進來下秒也身亡

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▲▼ 小兩口浴室身亡。（圖／華商報）

▲小倆口租住在這棟已建成30年的居民樓302室。（圖／華商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

租住在上海寶山區的24歲小軍（化名）和23歲的妻子小江（化名），於8月11日被發現死在家中廁所，近日出爐的屍檢再度證實，2人是硫化氫中毒身亡。不過家屬近日表示，已經收到《不予立案通知書》，而毒氣硫化氫來源卻仍是個謎，「明明是兩條人命，但就是找不到元兇，難道要讓我們家屬自己去找嗎？」

▲▼ 小兩口浴室身亡。（圖／華商報）

▲ 小倆口結婚不到2年卻同日身亡。（圖／華商報）

據《華商報》報導，家屬19日拿到了公安局出具的《不予立案通知書》，但小江的媽媽卻感到困惑，「到今天我女兒都死了2個月零10天了，還是查不清哪裡來的硫化氫，我們去楊行派出所，警方告知我們他們也不知道毒氣從哪兒來，硫化氫來源是個謎。」

小江媽媽透露，她曾聽說女兒身體不舒服，想到他們結婚已經1年半，可能已懷有身孕，但此次屍檢和之前的《司法鑒定意見書》中均未顯示這一點，「我們也專門問過檢測機構，但他們沒有回復我們，主要只是檢測是否是硫化氫中毒。」

小江媽媽屋主的說，「兩條鮮活的生命說沒有就沒有了，現在竟然還不予立案，那我女兒豈不是死得不明不白，我們家屬怎麼告慰逝者的亡靈。」

▲▼ 小兩口浴室身亡。（圖／華商報）

▲事發廁所。（圖／華商報）

報導稱，事發當天，小軍的父親因聯繫不到二人，於是趕緊回家查看情況，進門後發現兒子、兒媳都倒在廁所地上，「我兒子穿著短褲躺在衛生間，應該是剛上完廁所。他當時臉朝上、直接仰臥躺在那裡。我兒媳當時是穿著衣服，身體靠在馬桶上，一個手在我兒子身上，另一個手拿著手機，手機就掉在手邊。」

消防人員當天檢測證實，並未發生瓦斯洩漏，在死者居住的302房內實地檢測，按下馬桶的「沖水開關」後，硫化氫迅速爆表，但排查整棟樓其他房屋，僅在樓下的202房檢出硫化氫。司法鑒定科學研究院2份《司法鑒定意見書》顯示，在小軍和小江血液中均檢出硫離子，品質濃度分別為2.7ug/mL和0.4ug/m。

▼ 《不予立案通知書》內容。（圖／華商報）

▲▼ 《不予立案通知書》內容。（圖／華商報）

目前死者家屬和相關部門對硫化氫中毒導致小倆口身亡沒有爭議，但究竟硫化氫從何而來一直沒有查清楚。遇難者家屬的代理律師張新年近日表示，「居民日常使用的家居馬桶，突然冒出硫化氫，人命關天，寶山分局應高度重視並儘快立案偵查，本案目前不能排除存在投放危險物質、過失致人死亡等犯罪事實的可能。」

張新年指出，「家屬目前的基本訴求是懇請有關部門查清硫化氫的來源，我認為家屬的要求是合法合理的。這種謎案不予以破解，也是對類似老舊社區的廣大居民人身安全的漠視。」

資料顯示，硫化氫是無機化合物，化學式為H₂S，正常是無色、易燃的酸性氣體，氫又從水裡逸出。硫化氫是急性劇毒物質，具有臭雞蛋味，吸入少量高濃度硫化氫可於短時間內致命。低濃度的硫化氫對眼、呼吸系統及中樞神經都有影響。

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