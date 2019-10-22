港警個資遭起底「4個月累計個案近3千件」　被捕者最高罰390萬

▲香港逃犯條例遊行衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》衝突不斷，甚至延伸出許多風波，包括警員及家屬的個人資料被張貼至網路上。香港個人資料私隱專員公署公布近日就「起底」及網路霸凌行為指出，從6月14日至今，共發現了2,683件相關個案 ，目前已有5名人士因涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》而被警方拘捕。

香港個人資料私隱專員公署表示，這將近3千件的相關個案中，涉及了13個網路社交平台及討論區。據《香港01》報導指出，私隱專員公署發出郵件給涉事的13個網路平台，前前後後多達84次，要求移除約1,632條的違法鏈結，其中，超過3成鏈結已被移除，至於仍未被移除的部分仍需持續檢視。

▲反送中風波延燒，警民多次爆發衝突。（圖／路透）

香港反對修例遊行多次引起警民對峙，綜合港媒先前報導，千名警員及其家屬被公開個人資料至網路上，包括電話、地址及身份證號碼等。此外，甚至還出現有心人士將其資料盜用，包括向財務公司借貸等等，讓許多警務人員及家人每天生活在恐懼之中。

據悉，香港個人資料私隱專員公署表示，該曾經以七個域名出現的網站均現已不能再登入，此外，公署也要求所有涉事平台提供傳播「起底」貼文的網民的登記資料或IP地址，不過所有平台均未向公署作出任何回覆。

香港個人資料私隱專員公署經過初步調查認為，這些「起底」的涉事者可能觸犯《私隱條例》第64條的刑事罪行。據悉，《私隱條例》第64條的最高刑罰是為罰款港幣100萬元（台幣約390萬元）及監禁5年。對此，私隱專員公署也將進一步行動，包括傳召，命令涉事平台提供相關資料，藉此協助調查工作。

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