影／元朗示威者擲汽油彈！港警「舉長槍」　發射最少12發低致命彈藥

記者蔡儀潔／綜合報導

昨（21）晚是「721」元朗白衣人襲擊事件滿3個月，有網民發起到港鐵沿線靜坐集會，起初氣氛大致平靜，但到了晚間8點多，有示威者以雜物堵塞元朗大馬路及大棠路，向警員投擲硬物及破壞銀行設施。警方隨後施放催淚彈驅散，清場行動持續到今（22）日淩晨。

▲警方在進行清場。（圖／路透）

綜合港媒報導，在昨晚的抗議活動中，由於元朗站是「721事件」的事發地點，港鐵決定於下午2點提早關閉，不少示威人士轉至商場集會。到了晚間8點，有激進示威者堵塞元朗大馬路及大棠路，警方施放催淚彈驅散。

▲警方施放催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

警方於晚上9點半表示，有示威者在大棠路附近，向警員投擲硬物及破壞銀行設施，到10點左右更有10多名黑衣示威者快閃，向十八鄉鄉事委員會會址投擲汽油彈。期間，元朗大馬路現場，警員向行人路位置，舉起長槍發射最少12發「低致命彈藥」。

整場清場行動持續到今日（22日）淩晨，大批防暴員警再沿元朗大馬路一直推進，並多次連續施放催淚彈，驅散路上示威者，以及清理沿途路障。

▲警方拘捕現場男子。（圖／路透）

清場期間，警方截查多名市民，至少2名男子被警員帶走；一名義務救護員亦被警員搜身，仔細檢查身上物品，而區內有中資銀行的提款機等設施被破壞。接近淩晨1點左右，示威者所剩無幾，但仍有零星在場聚集，高叫「解散警隊」等口號，此時警員亦逐漸向元朗警署撤離，收隊離去。