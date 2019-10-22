「典範」壓垮雅子皇后　生活在皇室就像千斤頂

▲德仁和雅子妃在1993年6月2日結婚前，身穿傳統結婚禮服。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙正瑋／綜合報導

隨著日皇德仁登基，雅子妃也成為新皇后，不過在風光的背後，隱藏了許多心酸，精通多國語言，原本期望在外交上能大展身手的雅子，多次傳出難以適應宮中生活，甚至罹患「憂鬱症」，除此之外，與德仁天皇的故事也成為社會注目的焦點。

據JapanTimes報導，雅子小時候隨著擔任外交官的父親，在莫斯科和紐約度過童年，曾是牛津大學和哈佛大學的校友，精通英語、法語和德語，而且不只是學霸，也很擅長壘球、滑雪和網球等運動。

在日本讀完高中後，進入哈佛大學攻讀國際經濟學，然後在1986年通過日本外務省的入學考試，在東京大學法學院進修，而且一年後實現夢想進入外務省。

▼日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）

1986年10月在一場歡迎西班牙公主的宴會中，德仁對她一見鍾情，展開猛烈追求，但雅子不想放棄外交官工作，一度拒絕，但最終在1992年12月接受德仁的求婚。

報導內容指出，婚後雅子無法發揮外交長才，而且長期海外生活、獨立自主的人格特質，在皇室的許多規矩下只能壓抑自己的情緒，一直無法產下男性繼承人的壓力更是讓她的身體健康亮起紅燈。

2004年宮內廳表示，雅子有適應障礙，所以取消所有公開行程，也不能出國參訪其它國家。當時德仁甚至公開指出，宮內廳的確有人不認同雅子的外交風格和個性。這話一出，引起了整個社會的關注，也掀起了修改「皇室典範」只讓男性繼承的討論。

從那時起，她的健康開始好轉，也開始拜訪社福機構，探望無家可歸的兒童以及病童。

登基後的雅子是否能擺脫適應壓力，而且能否有更大的空間發揮皇室外交，日本社會都在關注。