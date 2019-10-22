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不符令和精神！林鄭月娥出席儀式「有損德仁天皇顏面」　7萬人連署求撤邀

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▲▼拒林鄭月娥出席天皇即位儀式請願。（圖／翻攝自Change.org）

▲超過7萬人連署要求撤銷林鄭月娥的即位儀式邀請。（圖／翻攝自Change.org）

記者張方瑀／綜合報導

日本德仁天皇22日舉辦「即位禮正殿之儀」，共有來自175國的400名政要出席觀禮，不過卻有超過7萬人連署要求撤銷對香港特首林鄭月娥的邀請，因為來自世界各地針對林鄭月娥的負面報導，不符合「令和」精神，且邀請「侵犯人權」的首長出席，會嚴重損害天皇的顏面。

連署網站上寫著，抗議人士認為林鄭出席活動會「損害」天皇顏面，各國媒體的負面報導也會模糊令和時代的焦點，要求取消邀請。截至22日早上10時已有7萬3000人連署，且人數還在持續增加中。

網站文件指出，在香港示威遊行期間，有約2400人被逮捕，包含12歲的兒童和即將臨盆的孕婦，許多人在街上受到警察的暴力對待，甚至是被無故逮捕，且香港政府在10月4日濫用《緊急法》，在沒有經過立法程序的狀況下頒布《禁蒙面法》，此舉形同無視香港三權分立和司法獨立。

▲▼得仁天皇即位儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲德仁天皇22日舉行即位儀式。（圖／達志影像／美聯社）

其中一位發起人平野鈴子（Suzuko Hirano）說，「我們不會為此舉行示威，但我認為林鄭沒有資格見天皇。」在這樣混亂的情況下，林鄭月娥放棄了正義，選擇了獨裁，香港公民的人權正受到威脅，若是在此刻讓林鄭出席即位儀式，會受到他國媒體的指責，且邀請「侵犯人權、民主和自由」的人出席，會嚴重損害天皇和日本的顏面。

「即位禮正殿之儀」大約會有2000名貴賓到場，包含來自175國的400名政要，包括英國查理王子、美國運輸部長趙小蘭、中國大陸國家副主席王岐山、南韓總理李洛淵、烏克蘭總統澤倫斯基、巴西總統波索納洛、緬甸領袖翁山蘇姬等。

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