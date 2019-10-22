蘇貞昌重批香港政治操作：讓重犯趴趴走　又不是來台灣做身體檢查

記者蔣婕妤／台北報導

涉嫌在台灣殺人棄屍的香港籍男子陳同佳有意來台投案，引起台港之間司法管轄權爭議，行政院長蘇貞昌22日受訪時重批港府不該藉這個議題做政治操作，「不是讓重犯趴趴走，又不是來台灣做身體檢查。」

曾在台犯下「箱屍案」的香港人陳同佳將服完刑，近日透過香港政府表示願意來台自首，但此「箱屍案」被視為反送中事件的導火線，而犯嫌願意來台接受審判，也引爆藍綠口水戰。蘇貞昌21日先在臉書表示，陳同佳要來台投案，港府應要透過正式的司法互助，而不是讓他以個人、私了的方式處理。

對於陳同佳案爭議延燒，蘇貞昌22日受訪時再度表示，此案台港都有管轄權，但殺人的人在香港、被害人家屬在香港，重犯現在也被關在香港。香港有監獄，也有它的便利性，應該要近以審查、近以追溯，不應該讓司法有空窗期，讓重犯趴趴走。

蘇貞昌說，如果需要協助，都會給予協助，如果香港政府要跟台灣司法互助，應該把相關證據、調查資料跟筆錄等狀況都給台灣，才能讓台灣加以審判，「不是讓重犯趴趴走，來台灣，又不是來身體檢查。」

蘇貞昌強調，要有證物才可以判，要不然重犯隨口亂說，相關證物都在香港，要求司法互助，已經責成法務部、陸委會跟香港來談司法互助等各方面的事情。他批評，「（港府）過去完全不理不睬，現在態度丕變，當然後面有中國大陸，企圖用送來台灣，合理化送中條例，我們不會上當，還是希望香港政府能後回應香港民意要求，對於反送中好好處理，不要藉這個案政治操作。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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