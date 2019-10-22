人妻與小王車內「激情搖擺」後懷孕...她向老公坦承：不知孩子爸是誰！

▲人妻車震小王後懷孕，因不知道爸是誰，決定向老公坦承姦情。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻大搞婚外情，還在小王的車上爽玩車震，不小心懷孕，她無法確定孩子的爸到底是誰，決定向丈夫坦承外頭有人。人夫得知頭頂戴了綠帽後，氣炸求償100萬元。台中地方法院審理後，判人妻與小王須連帶賠償人夫精神撫慰金25萬元。可上訴。

判決書指出，周姓人夫指控，妻子小綠（化名）與顧男2017年西洋情人節在顧男車內發生性行為1次，由於妻子懷孕3個月，不確定孩子的父親是誰，才向他坦承外遇。他得知後怒提出妨害家庭告訴，沒想到小綠與顧男仍持續不倫戀，讓他無法忍受，再求償100萬元精神撫慰金。

小綠辯稱，自己與顧男車震後2個月就發現懷孕了，因為她是印尼籍女子，「對台灣民間風俗習慣涉世未深」，但自認行為已經違背自己的道德良知，才決定向老公據實以告。她表示，自己是一時失去理智才會誤觸法網，事後也沒有狡辯，或與小王藕斷絲連。

她提到，反觀丈夫從2013年起就不務正業，家中開銷全仰賴她從事翻譯工作、政府補助，還對她惡言相向、極盡刁難。另外，丈夫早就撤回妨害家庭告訴，代表已經原諒了她的行為，不能因為反悔就又再提出民事求償。

顧男則稱，他跟小綠只發生過1次性關係，事後也沒有再與小綠聯絡，但周男基於報復、恐嚇心態索賠，還到他工作的公司投黑函、電話騷擾，撤回告訴又要求賠償，將與小綠間感情變化歸咎於他，認為周男求償於法無據。

但台中地方法院認為，雖然周男曾撤回告訴，但只代表他不想再對妻子追究刑事責任，與求償是兩回事，且顧男與小綠發生車震確實侵害周男的配偶權，判2人應連帶賠償25萬元。全案仍可上訴。

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