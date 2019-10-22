影／想要更多粉絲！直播主半夜「深山靈骨塔」前唱歌…悲劇下場曝光

▲直播主深夜在山上的靈骨塔前唱歌。（示意圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

不少網路直播主為了吸引粉絲、增加點擊率，常常做出脫序的誇張行為。大陸就有一名24歲男主播為了提升粉絲數，間接獲得更多「斗內」（Donate），便連續好幾天跑到深山的靈骨塔前，趁著半夜無人之時，開始大展歌喉。雖然最終並沒有碰上「好兄弟」，不過卻碰上了當地員警，慘被教訓一頓。

據《中新網》報導，家住浙江永康市花街鎮的陳姓直播主近日不斷跑到當地山上高歌，影響附近住戶休息。居民表示，山上根本沒有類似歌廳的場所，但歌聲卻不斷在半夜響起；員警獲報後開始在現場找尋歌聲來源，最終在一座靈骨塔前發現陳男，旁邊還擺放了伴奏用的龐大音箱，以及麥克風和手機等器具。

▼直播主自備唱歌器材，大膽地在陰森的深山上高歌。（圖／翻攝自微博）

陳男說，他為了追求刺激和得到更多粉絲，所以半夜特地跑來陰森的地方唱歌，沒想過最後會被檢舉。員警批評他的行為違背公序良俗，隨後進行口頭教育，男子才意識自己的錯誤，並且趕緊收拾器材離開，承諾未來不會再做出如此魯莽的事。

不少網友看完後紛紛留言回應，「好可惜沒有被『他們』抓去深山裡種」、「這種人也太無聊，偏偏還有粉絲要看」、「想紅想瘋了，等等招惹到恐怖的東西，就不是口頭教育這麼好解決的」、「感覺對逝者很不尊重」、「畸形的市場需求…」、「可見直播主不好當，大家各出奇招」、「要錢不要命？」、「是想收到下面的朋友的禮物嗎」。

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