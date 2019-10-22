非裔國中少女身上解褲撒尿！　17歲高中屁孩球賽「種族攻擊」被捕

▲ 紐澤西州勞倫斯高中發生霸凌事件。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐澤西州日前發生一起離譜的種族歧視霸凌案，二名印度裔青少年參加高中橄欖球比賽時疑似在一名非裔女國中生身上撒尿，還以歧視性的言語加以辱罵，隨後被警方逮捕。

《每日郵報》21日報導，18日一場橄欖球比賽由勞倫斯高中（Lawrence High School）主場，與斯坦內特高中（Steinert High School）對決。2名17歲印裔男高中生涉入這場罷凌案，至少1人涉嫌在比賽中對著就讀勞倫斯國中的非裔女學生身上撒尿，面臨騷擾、歧視恐嚇及猥褻行為的指控。

勞倫斯鎮警察局（Lawrence Township police department）並未透露2名青少年的身份，僅證實他們是勞倫斯鎮居民。警方聲明指出，「做為警察部門，我們嚴肅看待這類事件，將持續調查至查明所有事實。這種行為在我們的社區是不能容忍的。」

當地公立學區負責人卡森（Ross Kasun）已經致函學生家長表示，正與執法官員攜手調查。勞倫斯鎮鎮長博比特（Christopher Bobbitt）則在推特上表示，「仇恨不能在勞倫斯鎮立足。身為有過切身之痛的人，我深知偏見的存在。可悲的是，偏見將持續存在，但這不代表我會放棄。相反的，我希望找到能夠幫助我戰勝偏見的盟友。」

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