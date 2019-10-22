外送單備註：我很餓！暖老闆一看…加碼茶碗蒸　手寫紙條笑「怕你餓到」

▲客人備註直呼「我很餓」，老闆暖舉讓網友羨慕哭。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送行業興起，外送員的角色固然重要，但有一間貼心的美食的店家，絕對會讓顧客超感動。一位賣麵線和甜不辣的老闆日前在準備訂單，看到客人備註「我很餓麻煩了，謝謝！」就多附一個茶碗蒸給對方，還手寫紙條「老闆知道你很餓」。特別待遇讓網友超羨慕，「老闆人好好」、「有種餓叫老闆懂你餓。」

這位老闆在臉書《爆廢公社》貼出訂單照片，只見顧客點了大份和中份的甜不辣，另外還有一個中的綜合麵線，客人還在綜合麵線的地方備註「加辣加辣加辣加辣 中辣就好了 謝謝你唷辛苦了 我很餓麻煩了 謝謝。」

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▲客人備註強調要加辣，還說自己很餓。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到訂單需求後，老闆就寫了一張紙條，「老闆知道你很餓，多送你一個茶碗蒸」，並把一碗份量看起來不少的茶碗蒸放到袋子裡，也在文中笑呼「好吧，怕你餓到，多送你一個吧！」男網友也把照片貼到個人臉書「今天最後一單，怕你餓到所以送你茶碗蒸吧！」

▲老闆附上茶碗蒸，希望客人吃飽一點。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，不少網友都超羨慕，「好大心的老闆呢」、「老闆佛心來著」、「老闆好佛心」、「好好喔」、「發文不附店址，差評」、「良心事業、佛心老闆XD」、「這茶碗蒸感覺超大碗」、「送的也太大碗了吧」、「有種餓叫老闆懂你餓」、「以後會不會每個人下單都備註『我超餓』哈哈哈！」

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