握有北韓「有趣情報」！　 川普炫耀與金正恩好交情：很多事正在進行

▲ 川普與金正恩6月底在板門店會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓及美國月初派出實務團隊到瑞典斯德哥爾摩協商，但會談宣告破裂，原先看似有望重啟的無核化談判再度陷入僵局。美國總統川普（Donald Trump）此後便對北韓問題保持沉默，21日終於開口表示，手中握有與北韓相關的「有趣情報」，且有很多事情正在進行。

川普21日在白宮向記者表示，若不是他擔任總統，美國可能已經和北韓開戰，強調他任內對北韓政策達成的政績。川普還提到，前總統歐巴馬（Barack Obama）多次打電話給北韓領導人金正恩，都沒有得到回應。但金正恩會接他的電話，川普也以「先生」（gentleman）稱呼他。

外界分析，川普這番言論代表兩國為推動對話，已經展開檯面下的工作。但川普提及與北韓開戰的可能時仍表示，「誰知道？」暗示若協商沒有進展，兩國關係可能急速降溫。

川普當天在白宮回答記者提問，先是批評對他啟動彈劾調查的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），接著在談及敘利亞及土耳其問題上時突然提起北韓，「如果是別人擔任總統的話，各位現在可能正在和北韓大戰」，暗指若由民主黨執政，美國與北韓可能無法保持和平。

川普提到，「戰爭的確有可能發生。我也不知道，我總是說『誰知道呢？』這就是協商，誰知道？但是我喜歡他（金正恩），他也喜歡我，我們處得很好。我尊重他，他也尊重我，但最後也可能打仗。」

川普隨後與幕僚對話時再度提及北韓，「可能有與北韓相關的某些事正在發生，有幾個有關北韓且相當有趣的情報。有很多事正在進行，某種程度上會是一次重大的重建。」

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