耿直按摩師遇腳臭客　開玩笑「你的腳像死老鼠的味道」...下秒慘被一頓毒打

▲腳底按摩是不少人喜歡的放鬆活動，圖文無關。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇常熟某足浴店的一位按摩師小胡（化名），日前在幫一位男客人脫下鞋子時，聞到一股濃烈的惡臭味，心直口快的他開玩笑說，「你的腳怎麼味道這麼大，像一股死老鼠的味道」，結果瞬間惹怒對方，被狠狠的暴打一頓，店內的東西也都被砸壞。事後，該名男客人說，「以後會做一個遵紀守法講衛生的人。」

據《現代快報》報導，常熟市公安局東南派出所16日晚接到報警，稱某足浴店內有人被打。受害人小胡說，晚上自己在店裡值班，10點左右有2名男性客人進來修腳，他立即上前熱情招待，並拿來了修腳的工具準備服務，可就在他幫其中一人解開鞋帶，把鞋子脫下來後，一股濃烈的惡臭味瞬間充斥了整個屋子，在場的人紛紛掩鼻。

▲男客人對店員大打出手。（圖／現代快報）

小胡邊忍著邊半開玩笑的和客人說，「你的腳怎麼味道這麼大，像一股死老鼠的味道。」沒想到這句話激怒該位男客人，他瞬間臉色鐵青，暴怒起身謾罵。過程中，小胡不斷道歉，但男客人並沒有接受，反而將他暴打一頓，甚至砸壞了店內的部分物品。在場的人立刻報警。

事後，打人者表示，當晚他喝了2兩白酒和3、4瓶啤酒後，與朋友來足浴店，結果剛脫下襪子，店員就當著他朋友的面，說他的腳臭得像死老鼠一樣，覺得很沒有面子，遭到了羞辱，在酒精的作用下，就對店員一頓拳打腳踢。

酒醒後的腳臭男表示，以後會做一個遵紀守法講衛生的人。目前，朱某因涉嫌尋釁滋事，被常熟市公安局依法處行政拘留13日。