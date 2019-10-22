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目睹老婆滑進摩鐵8小時…夫房外苦等　隔天門一開走出內褲男

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▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲李女與張姓老闆在摩鐵同住一房，一待就是8小時。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南李姓顧問公司女員工被丈夫懷疑偷吃，還撞見她與張姓老闆前往摩鐵投宿，一待就是8個小時，男方事後甚至只穿著內褲前來應門。李男氣得對妻子提告求償100萬元，不過，台南地院法官衡量後，認為賠償15萬元的精神慰撫金較為適當，其餘部分駁回。

李男在判決書中主張，自己與妻子是在2007年2月間結婚，兩人育有3名未成年子女，但自從2016年10月起，妻子開始多次沒有返家並在外過夜，他好奇前往公司一看，居然撞見對方和張男在深夜10時許開車進摩鐵，「我當下險些昏過去」。

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,男女,情人,關係,破裂,情感,男朋友,戒指,關心,哭,婚姻,離婚。（圖／123RF）

▲李男目睹妻子和老闆進摩鐵過夜，難過得差點當場昏倒。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

為了確認妻子是否真的外遇，李男在房間外面等了一整晚，直到隔天清晨6時許房間的鐵捲門開啟，妻子打算開車離去，他才上前質問並報警，沒想到就在這個時候，張男竟然只穿著內褲跑出來，兩人孤男寡女深夜共處摩鐵長達8小時，顯然已經侵害到他的配偶權益，之後越想越不甘心，於是決定提告求償100萬元。

李妻則反駁，自己並沒有多次未返家過夜，2017年5月10日當天她本來就有意投宿摩鐵，張男只是因為擔心她身體狀況不佳，可能會耽誤隔天的工作，所以留下來一同過夜，但整晚都是在沙發上休息，直到她隔天一早準備離開時，才換張男就寢休息，丈夫所說的根本就不是事實，當然也沒有理由向她求償。

▲▼示意圖,社會,旅館,偷情,小三,摩鐵,性侵,暴力,成人,女,女孩,社會,背影,少女,囚禁,未婚,懷孕,猥褻,壓頭,色情（圖／123RF）

▲張男聽聞李姓夫妻的爭吵聲，還穿著內褲跑到房間外查看。

台南地院法官認為，李夫撞見張男衣衫不整從摩鐵房間走出，報警後對兩人提出通姦、相姦告訴，但台南地檢署檢察官查無證據證明他們有過性器接合等情形，最後處分不起訴，這部分的情節雙方都沒有爭議；然而，李妻為有配偶之人，卻在深夜與異性同住摩鐵，還共處一室長達8小時，縱使雙方並未發生性關係，這個情況仍已經偏離一般社會生活認知。

法官接著表示，綜上所述，可見李妻與張男關係親密，且逾越一般男女正常互動的關係，足以破壞李男的婚姻圓滿幸福，的確應該負起精神上的損害賠償責任，衡量李姓夫妻雙方的身分、地位以及經濟能力，最後判妻子應賠償丈夫15萬元，其餘部分駁回。

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