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日皇德仁綽號「老頭子」私下超幽默　澳洲友人：家庭環境使他溫暖體貼

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▲德仁,明仁,日本皇室,令和。（圖／路透社）

▲ 德仁總是面帶溫和的微笑。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

日本今（22）日舉行天皇德仁的「即位禮正殿之儀」，除各國外賓前往祝賀，民眾也都期待一賭德仁風采。大多數人僅在這類儀式上看過德仁嚴肅的神情或餐會上溫和的笑臉，但他的老朋友、老同學阿克利（Andrew B. Arkley）日前向《日本時報》（Japan Times）透露德仁高中時期的暱稱和趣事，帶大眾了解天皇私底下的模樣。

阿克利目前是橫濱一家醫療診所的總經理，過去曾是一家澳洲貿易公司老闆。他在1975年4月以扶輪社交換學生身分進入東京俗稱「皇族學校」的學習院高中就讀2年級，也是該校第一批非日籍學生之一。他表示，「德仁總是面帶微笑，很熱情、很體貼，用自己的方法讓人們感到融入且舒適，是深思熟慮的典範。」

當年還是皇太子的德仁是1年級學生，與其他所有學生穿著一樣的校服，因此阿克利並不知道他是皇族。在一堂1年級和2年級學生一同聽講的德文課上，阿克利結交的1年級朋友將德仁介紹給他，也告訴他德仁皇太子的身分。

阿克利回憶道，他以日文向德仁說，「初次見面，我們可以當朋友嗎？」德仁則回應，「這是我的榮幸。」阿克利提到德仁給他的第一印象，「從遠處看來，他就和其他人沒什麼不同。但認識他以後會發現，他說話時總是非常友善，用雙眼看著你、試圖理解你，能夠感受到他的溫暖。」德仁和藹可親的氣質讓阿克利覺得，他們一定可以成為朋友。

▲▼日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）

▲ 日皇德仁「即位禮正殿之儀」今天舉行。（圖／路透）

由於2人都是學校地理社團成員，在第一次見面後有不少機會交談。社團成員一同到北陸地區旅遊時，德仁主動向阿克利提起，他國中時經過學校附近居民的庭院，看著裡頭的盆景向朋友說道，「這棵樹的葉子真漂亮」；朋友便開玩笑的說，「你的品味有點像歐吉桑，我們就叫你JII（老頭子）好了」，這便是德仁綽號的由來。阿克利很少真的以「JII」稱呼德仁，「我大概只叫過幾次，但我想他喜歡這個暱稱。」

阿克利的最新日文著作《陛下，我們今天談什麼？》提到，德仁非常喜歡和同學旅行。儘管他們在北陸的旅途中，逾千名當地人在金澤車站歡迎皇太子到來，但德仁就像其他學生一樣，除了遊覽地理景點，也和同學在旅館聊天、大笑到深夜。

阿克利回澳洲後，德仁寄給他的信中還以英文和日文寫下一首詩，「熄燈時間過了，但我們還在聊天。一隻熊喊道，『快去睡覺！』」他提到，這顯示出德仁的幽默感，以及他有多麼喜歡詩歌，「當時還是皇太子的天皇很喜歡講笑話、很幽默。這也是他經常面帶微笑的原因。」

阿克利1977年再次回到日本，進入東京外國語大學附屬的日語學校就讀，此後便經常前往赤坂御用地拜訪德仁。他們通常以英語交談，也讓德仁有機會練習英語會話。阿克利解釋，德仁進入學習院大學前有一段空檔，讓他可以專心學習英文。德仁也很清楚，這對他的未來相當重要。阿克利表示，「我並不覺得這是一種負擔，而是很快樂的經歷。」

後來德仁忙於大學學業，2人的英語會話課也逐漸減少。但德仁每每舉辦宴會，阿克利都會受邀前往皇居。隨著德仁1993年與現在的雅子皇后結婚，開始投入公務，至今2人只見過2次面。

▲▼日本新天皇德仁發表談話。（圖／路透）

▲ 德仁相當愛護雅子。（圖／路透）

阿克利表示，自認識德仁以來，他一直相當積極，從不說任何人的壞話，「他總是很正向，也總是看到積極的一面。我認為他的父母在撫養孩子這方面做得很出色。除了德仁以外，秋篠宮文仁親王和前公主清子也是，家庭環境很溫暖。」

他提到，德仁自年輕時便是努力將事情做好的人，對研究工作的熱情與認真也反映在他對待雅子的態度上。德仁與雅子結婚時向她說道，「將盡我全力保護妳的餘生。」阿克利表示，「別小看他，他說這種話時是很認真的，是個有榮譽感的人。」

5月美國總統川普（Donald Trump）到訪日本時，德仁與雅子流利的英文引起關注。阿克利也提到，德仁與雅子都相當擅長外語，讓他們在處理國內事務之際，也能遊刃有餘的接待外賓，就像外交官一樣。他說明，日本勞動人口減少，因此將需要更多外國人；皇室除了日本國民，也必須考慮到全世界，「從這方面看來，我認為新天皇和皇后會樹立非凡的榜樣。」

►日皇德仁即位「繼承上皇作風」：時刻祈禱世界和平、共享人民苦樂

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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