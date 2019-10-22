絕命終結站真實版！他追撞卡車「整排原木插爆休旅車」奇蹟生還

▲美國喬治亞州（Georgia）一名駕駛追撞卡車，幸運生還。（圖／翻攝自Facebook／Whitfield County Fire）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州（Georgia）於11日傳出一起奇蹟案件，一名駕駛開車經過「克利夫蘭高速公路」（Cleveland Highway）時，不小心發生追撞，力道讓前方卡車運送的幾十根原木撞破擋風玻璃，狠狠刺穿整輛休旅車。幸運的是，由於他的坐姿不太端正，因此躲過劫難，只受到輕傷。

綜合CNN、People.com報導，駕駛開車行經「克利夫蘭高速公路」道爾頓（Dalton）路段時，分心彎腰撿拾物品，不慎追撞前方的貨運卡車，幾十根鋸下來的原木瞬間撞破擋風玻璃，插進駕駛座，也刺穿後車窗，幾乎完全破壞休旅車。

Advanced Extrication on Cleveland Hwy this morning. Great job guys! Patient had only minor injuries. 由 Whitfield County Fire 發佈於 2019年10月11日 星期五

惠特菲爾德郡（Whitfield County）消防局局長歐布萊恩（Edward O'Brien）表示，同仁們出動鏈鋸，砍斷30根到40根的原木，才有辦法切割鈑金，展開救援。他說道，由於駕駛的坐姿不太筆直、端正，發生車禍以後，頭部正好卡在2根原木之間的空間，因此只花費15至20分鐘就被救出，只受到輕傷，「（空間）彷彿是為了他的頭創造出來的，真的非常幸運。」

惠特菲爾德郡消防局將事故照片分享到臉書專頁，目前已經累積超過3000則留言，逾2萬次分享，網友們都直呼「真是奇蹟！」但是，目前仍不清楚駕駛是否會面臨違反交通法規的指控。

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