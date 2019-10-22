他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出陰霾…開趴完進房跟著去了！

▲英國一對兄妹，哥哥走不出妹妹自殺的陰霾選擇一起去了。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國曼徹斯特日前發生一起令人心碎的家庭悲劇。一名21歲的哥哥在2018年經歷了心愛的妹妹輕生後，一年多來走不出陰影，10月時跟同學前一晚開趴結束後，隔天在家上吊輕生，兄妹倆的母親接獲消息後情緒崩潰，痛心的表示，「要怎麼接受兩個孩子就這樣接連離開了！」

根據英國《每日郵報》報導，21歲的狄倫（Dyllon Beadle）去年因為17歲的妹妹奎茵（Quinn Beadle）憂鬱症輕生，整整一年幾乎無法走出妹妹離開的事實，雖說親友家人不斷給予開導、陪伴，狄倫看似已經恢復到正常的生活軌道上，但在每天晚上仍會想起自己跟妹妹的生活點滴。

▲奎茵輕生的樹木被家人布置的相當溫馨。

狄倫的母親表示，從小狄倫與妹妹感情就相當好，奎茵的死幾乎讓狄倫無法活下去。然而狄倫在輕生前幾乎沒有跡象，朋友表示，案發前一晚，狄倫還跟室友們一起在跳舞，直到半夜才上床睡覺，而睡前還傳了一封訊息給母親。但直到隔天，狄倫的朋友連繫不上他，到家中才發現狄倫已經在房內上吊輕生，並緊急叫來救護車，但救護人員表示，狄倫已經死亡一段時間了。

狄倫的母親難過的表示，「心裡最擔心的就是狄倫會這麼做，現在世界都黑暗了，因為我的兩個孩子都沒了」。回想起奎茵輕生的那天，也是沒有跡象，案發前也是和母親一起吃著外賣、看電影。奎茵在死後家人在他上吊的樹布置成一個溫馨的紀念地，有著花草、鳥籠、燈，並且成立基金會來協助憂鬱症的人。

如今狄倫跟著妹妹一起離開，他們的母親表示，奎茵的基金會或許該改名為兄妹倆的名字，「他們現在終於可以永遠在一起了」。

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