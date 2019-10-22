影／54歲男罹患直腸癌…持刀冷笑選中「獨自看診女醫生」！她當場破肚慘死診間

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅省人民醫院肛腸科一名女醫生22日早上突然遭遭患者持刀襲擊，經搶救無效死亡。遇襲惨死的醫生是該院肛腸科馮姓副主任醫師，遇襲時獨自一人在門診看診。據現場目擊者透露，嫌疑人在殺人後疑似還在現場釋放了催淚瓦斯，致使現場濃煙四起。

據《澎湃新聞》報導，甘肅省蘭州市公安局城關分局渭源路派出所表示，甘肅省人民醫院一名女醫生22日10時許在醫院遇襲身亡；警方已經將嫌疑人控制，正在進一步辦理案件中。

▲警情通报。（圖／翻摄自微博）

甘肅省蘭州市公安局城關分局官方微博14時27分就該起血案發佈警情通報，通報稱，犯罪嫌疑人楊姓男子54歲，蘭州市人，在甘肅省人民醫院肛腸科持刀對醫生42歲馮姓女醫生（蘭州市人）行兇；經全力搶救，受害者不幸離世。通報還稱，楊男因患直腸癌，曾在省人民醫院就診手術，主治醫師就是死者。

甘肅省人民醫院官網顯示，該院是甘肅省人民政府所屬的集醫療、科研、教學及預防保健為一體的綜合性國家三級甲等醫院，除本部外，有西院區、紅古分院和新區分院三個分院。

此前，甘肅省蘭州市公安局紅古分局官方微博2018年9月15日曾通報稱，甘肅省人民醫院紅古分院9月14日下午發生一起持刀傷醫事件；潘姓患者持刀劃傷張姓醫生頭部及面部，随后被警方逮捕。

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