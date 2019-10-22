2020美大選「臉書再被挖舊帳」　祖克柏怒關4俄帳號：他們已在散佈敏感消息！

▲ 祖克柏堅持臉書上是自由的平台。（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著2020美國總統大選時間開始接近，曾在2016年大選受到指控帶風向的臉書（Facebook）如今準備嚴陣以待，日前宣布已經找到4個試圖干預大選以及伊朗活動的俄羅斯帳號，並提到這些帳號試圖用許多美國新聞來掩蓋自己是俄羅斯帳號的事實，在將近75000個貼文中，幾乎都是相當敏感的議題。

根據英國《衛報》報導，這4個俄羅斯帳戶中，多為分享政治新聞、女權主義、LGBTQ、川普、反警察暴力等，雖說沒有「直接」影響大選，但都是周邊的相關敏感議題，容易在網路上帶動風向，其中還有種族上的貼文與留言，因此臉書決定將其帳號刪除。

▲Facebook關閉多個俄羅斯帳號，其試圖散布假消息。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

臉書執行長祖克柏表示，即使2016年臉書因為選戰受到攻擊，廣告跟貼文的管理被外界質疑，但臉書還是堅持言論自由與開放，「我了解很多人對我們感到憤怒，但我認為被理解比被喜歡更重要」。

其實過去祖克柏曾透露，臉書一度想要禁止所有政治廣告，但後來選擇沒有執行，原因就是希望臉書是一個自由言論、表達意見的空間平台，「但我們仍致力於審查所有的廣告與貼文，光是去年就阻斷50個不同國家的政治廣告」。

此外，祖克伯也表示，「當人們身在民主國家，就該讓人民清楚的知道政治家在說寫什麼」而大家心中也自有評斷，目前也將推出一項計畫，將保護民選官員，並且加強第三方事實查核的機制。

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