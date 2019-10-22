以色列總理「組成聯合政府」失敗了　掌權10年「接連受挫」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）組成聯合政府失敗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於21日表示，雖然用盡一切努力組成聯合政府，避免再次選舉，但最後仍然失敗了。他是以色列掌權最久的領導人，執政10年期間壯大保守派勢力，但今年選舉失勢，無法組成聯合政府，甚至被貪腐案纏身。

納坦雅胡表示，「在最近幾周，我盡了一切努力讓甘茨坐到桌邊談判，一切努力都是為了建立廣泛的國家政府，避免額外的選舉。不幸的是，他只是一次又一次地拒絕。」他在70歲生日當天宣告自己失敗，將組織聯合政府的權力交還總統李佛林（Reuven Rivlin）。

▲以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）帶領的藍白聯盟表示，已經準備好接手任務。（圖／路透）

前參謀總長甘茨（Benny Gantz）是納坦雅胡最大競爭對手，也被認為是最有可能接手任務的人選。他所領導的藍白聯盟（Blue and White）聲明，已經準備好取得突破，「動盪的時期結束了，現在是行動的時刻。藍白聯盟決心形成一個由甘茨領導、自由且團結的政府，這是以色列人民一個月前投票的結果。」

CNN報導，甘茨的搭檔拉皮德（Yair Lapid）直截了當地說，「納坦雅胡再一次失敗，這快要變成一種習慣了。」

據了解，納坦雅胡是以色列在位最久的領導人，掌權期間加強對以色列聯合黨（Likud Party）的控制，讓猶太復國主義與保守派政黨團結在一起，現在卻是10年以來首次無法完全掌握政局。據了解，他目前面臨3項貪腐案的調查，尚未被定罪，但如果正式被總檢察長起訴，將會面臨一連串的打擊。

▲以色列前參謀總長甘茨（左）與現任總理納坦尼雅胡。（圖／路透社）

《衛報》指出，甘茨競選時打著「推翻納坦雅胡」的口號，拒絕讓強硬派民族主義者與宗教黨派被納入聯合政府。雖然納坦雅胡表示，多次與對方協商，但難以在保留盟友地位又不破壞名聲的狀況下，與政敵共享政權。

外媒分析，藍白聯盟在9月的選舉中取得33席，成為最大黨，但是仍然需與其他政黨聯盟，才能夠達到61席，在國會中佔多數。如果甘茨也無法在28天的期限內組成聯合政府，以色列國會國會（Knesset）有3周時間提名人選，否則3個月後就要再次選舉。





►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！