走過121年好戰臭名！「德仁登基」承接老爸和平理念　美日關係達最暖巔峰

▲日本天皇德仁穿純白的「帛御袍」，皇后雅子穿純白「十二單」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

日本天皇德仁22日舉行「即位禮正殿之儀」，傳統之禮行程將延續一整天，上午將在皇居內祭祖、向眾神稟告即位；中午則在「松之間」進行即位，日本首相安倍晉三也將出席祝詞；晚間則有祝賀晚宴。一切氣氛在一片祥和之下開始舉行，日本經過121年的時間，直至明仁時期終跳脫在國際眼中的負面評價。

綜合外媒報導，日本在明治天皇時期發動日清戰爭、日俄戰爭，以及昭和天皇時期與軸心國發動二次世界大戰，讓國際間對於日本天皇的評價皆不高，認為日人好戰、不好和平。1945年9月駐日盟軍總司令麥克阿瑟一張與昭和的合照，麥克阿瑟隨性的手插腰、昭和則是臉色緊張，可以看出當時在美軍佔領下美日關係的僵持。此照也相當衝擊日本人，因為高高在上的天皇卻顯得如此膽怯。

▲麥克阿瑟與昭和合照。（圖／翻攝自維基百科）

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隨著戰爭結束，昭和天皇1975年首次訪美，讓美日關係稍微緩和，卸下宣戰的暴戾之氣，昭和選擇在加州迪士尼進行訪問，讓美日民眾留下全新的印象。直到1989年明仁繼位，全新消除美國與其他國際間對於日本「好戰」的負面形象，上任後隨即就提到「絕對反對戰爭，和平才是首要課題」的觀念，終於讓日本在國際間漸漸受到重視。

2009年，時任美國總統歐巴馬訪日，與明仁會面時行了鞠躬禮立即引起全球關注，似乎象徵了美日關係的重建，隨著資訊流通的迅速，也讓越來越多人看見日本人正在改變。

如今日本進入「令和」時代，美國與日本關係將會如何走向，加上美國總統川普以及2020年美國總統大選將至，也讓許多人拭目以待。

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