男子罹罕病…體內「自產」啤酒　吃碳水就酒醉！苦惱常失憶

▲男子未喝酒竟酒測值超標，原來是得了罕病（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名46歲男子先前因酒駕遭警方起訴，他堅稱自己沒有飲酒，但警察和家人都不相信他。最後該名男子經過醫師診斷後發現，他竟患有「自動釀酒綜合症」，也就是他的腸道內充滿大量「啤酒酵母」，只要攝取過多碳水化合物，體內的酒精含量就會飆升，導致他產生頭暈、記憶喪失等症狀，甚至一度被誤診為精神疾病。

《每日郵報》指出，該名男子在2014年開車被臨檢時，酒測值超過標準值近5倍，儘管他堅稱沒有喝酒，但是警方完全不採信，就連家人也不相信他的說詞，最後依酒駕遭起訴。沒想到該名男子2017年被診斷出患有「自動釀酒綜合症」（Auto-brewery syndrome），也就是一種在消化系統內通過內源性發酵產生酒精，使人致醉的一種罕見疾病。

▲男子體內含有「啤酒酵母」可以自產酒。（圖／取自免費圖庫Pexles）



醫療人員在該名男子的糞便中發現大量名為「釀酒酵母」的真菌，這種真菌也被稱作啤酒酵母，因為釀酒商都用這種真菌來把穀物中的碳水化合物轉化成酒精。所以當這名男子攝取過量碳水化合物時，他血液中的酒精含量就會飆升，有時會高達每100毫升含有400毫克的酒精，是酒駕標準的11倍。

該名男子從2011年開始出現症狀，只要他吃太多碳水化合物過後，就會出現精神模糊、頭暈甚至是記憶喪失等「酒醉」症狀，他的朋友、家人都不相信他沒喝酒，甚至都罵他根本就是個酒鬼。先前也有醫生誤診為是心理疾病所造成的生理反應，讓他也無法好好工作。

里士滿大學腸胃醫師馬利克（Fahad Malik）表示，目前該名男子透過服用益生菌、抗真菌藥物，並嚴格執行低碳水化合物飲食，已經2年多沒有發病，而他的案例也會在最新的「美國腸道病學會」（American College of Gastroenterology）中被提出。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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