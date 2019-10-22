　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男子罹罕病…體內「自產」啤酒　吃碳水就酒醉！苦惱常失憶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲喝啤酒會有啤酒肚　改喝紅酒或蒸餾酒可以嗎？（圖／pixabay）

▲男子未喝酒竟酒測值超標，原來是得了罕病（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名46歲男子先前因酒駕遭警方起訴，他堅稱自己沒有飲酒，但警察和家人都不相信他。最後該名男子經過醫師診斷後發現，他竟患有「自動釀酒綜合症」，也就是他的腸道內充滿大量「啤酒酵母」，只要攝取過多碳水化合物，體內的酒精含量就會飆升，導致他產生頭暈、記憶喪失等症狀，甚至一度被誤診為精神疾病。

《每日郵報》指出，該名男子在2014年開車被臨檢時，酒測值超過標準值近5倍，儘管他堅稱沒有喝酒，但是警方完全不採信，就連家人也不相信他的說詞，最後依酒駕遭起訴。沒想到該名男子2017年被診斷出患有「自動釀酒綜合症」（Auto-brewery syndrome），也就是一種在消化系統內通過內源性發酵產生酒精，使人致醉的一種罕見疾病。

▲啤酒,酒杯。（圖／取自免費圖庫Pexles）

▲男子體內含有「啤酒酵母」可以自產酒。（圖／取自免費圖庫Pexles）

醫療人員在該名男子的糞便中發現大量名為「釀酒酵母」的真菌，這種真菌也被稱作啤酒酵母，因為釀酒商都用這種真菌來把穀物中的碳水化合物轉化成酒精。所以當這名男子攝取過量碳水化合物時，他血液中的酒精含量就會飆升，有時會高達每100毫升含有400毫克的酒精，是酒駕標準的11倍。

該名男子從2011年開始出現症狀，只要他吃太多碳水化合物過後，就會出現精神模糊、頭暈甚至是記憶喪失等「酒醉」症狀，他的朋友、家人都不相信他沒喝酒，甚至都罵他根本就是個酒鬼。先前也有醫生誤診為是心理疾病所造成的生理反應，讓他也無法好好工作。

里士滿大學腸胃醫師馬利克（Fahad Malik）表示，目前該名男子透過服用益生菌、抗真菌藥物，並嚴格執行低碳水化合物飲食，已經2年多沒有發病，而他的案例也會在最新的「美國腸道病學會」（American College of Gastroenterology）中被提出。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／又有疑似未爆彈！頭城大溪漁民撈回一顆長圓形不明物
智齒「劇烈折磨9個月」！38歲英男排不到健保上吊身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年撈5000億！55歲男成「亞洲新毒王」...曾一夜賭輸15億面不改色

日本天皇代代傳承的神秘「三神器」：草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉

「恐怖巨瘤」佔據整臉慘被扔石頭　她如願手術：終於不用再隱藏

拒絕女性天皇再現　日保守派議員：寧可讓「舊宮家」回歸

男子罹罕病…體內「自產」啤酒　吃碳水就酒醉！苦惱常失憶

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出陰霾…開趴完進房跟著去了！

日皇德仁綽號「老頭子」私下超幽默　澳洲友人：家庭環境使他溫暖體貼

日皇德仁即位「繼承上皇作風」：時刻祈禱世界和平、共享人民苦樂

73歲阿嬤練肌肉減25公斤　大秀身材辣照盼大家相信自己

機上飄「比汽油略甜」味道　2空服員陷昏迷....乘客眼睛生灼熱感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

年撈5000億！55歲男成「亞洲新毒王」...曾一夜賭輸15億面不改色

日本天皇代代傳承的神秘「三神器」：草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉

「恐怖巨瘤」佔據整臉慘被扔石頭　她如願手術：終於不用再隱藏

拒絕女性天皇再現　日保守派議員：寧可讓「舊宮家」回歸

男子罹罕病…體內「自產」啤酒　吃碳水就酒醉！苦惱常失憶

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出陰霾…開趴完進房跟著去了！

日皇德仁綽號「老頭子」私下超幽默　澳洲友人：家庭環境使他溫暖體貼

日皇德仁即位「繼承上皇作風」：時刻祈禱世界和平、共享人民苦樂

73歲阿嬤練肌肉減25公斤　大秀身材辣照盼大家相信自己

機上飄「比汽油略甜」味道　2空服員陷昏迷....乘客眼睛生灼熱感

吳謹言《皓鑭傳》最苦女一！蠍子咬背、綑綁入水：怕也沒有用

從公投那時刻起就想退出民進黨...　蘇俊豪：部分政策無法認同

中職／「二刀流」林安可談學弟劉致榮：比我強

按下馬桶沖水開關！年輕夫婦瞬間「臭死」在廁所...警方竟不予立案

看旺巴西市場潛力　華碩董事長施崇棠親赴發表ZenFone 6、ROG Phone II

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

年內A股最大「千億級」IPO項目　中國郵儲銀行24日上會審核

幫爸媽買保險「有體況怎辦」！專家點出3狀況…「定期險種+保證續保」到最高年齡

年撈5000億！55歲男成「亞洲新毒王」...曾一夜賭輸15億面不改色

竹市鄭宏輝推「雙語三隻箭」　「沉浸式教學」要讓英語很生活

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

男被炒魷魚不喪志　8年後翻身變富豪

恐怖實驗室！小狗灌藥出血...被帶去處決還討摸

酒醉女被捕　扭動屁股狂蹭警下體

被騙2.2兆　陸客飛馬國下跪痛哭唱國歌

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

德仁即位3衣裝曝光　雅子絕美十二單

Live／日皇即位儀式　千人觀禮！

陸尋求WTO對美制裁　涉24億美元

林鄭「有損天皇顏面」　7萬人連署撤邀

更多熱門

相關新聞

機上飄甜味　2空服員陷昏迷...

機上飄甜味　2空服員陷昏迷...

美國航空21日從倫敦飛往費城的AA729航班上，由於清理機艙的清潔用品打翻，產生不知名的化學氣體，竟在短短一小時內，造成2名空服員陷入昏迷，多名乘客感覺眼睛和皮膚產生灼熱感。機長見事態不對勁，立刻緊急迫降愛爾蘭機場，醫療人員上機治療時，仍有許多乘客發出咳嗽和嘔吐聲。

美軍遭敘北庫德族「馬鈴薯砸車」相送！　

美軍遭敘北庫德族「馬鈴薯砸車」相送！　

未婚女酒駕打警還扯：老公叫我簽的

未婚女酒駕打警還扯：老公叫我簽的

老翁臨終最後心願　見愛犬最後一面

老翁臨終最後心願　見愛犬最後一面

即／杜魯道成功連任加拿大總裡

即／杜魯道成功連任加拿大總裡

關鍵字：

啤酒啤酒酵母釀酒酵母真菌酒駕罕見疾病自動釀酒綜合症Auto-brewery syndrome北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面