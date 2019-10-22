一家四口午夜斃命！房東驚見「上吊女屍」掛窗邊…女兒趴地兒子仰面倒床慘死

▲一家四口午夜離奇斃命。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市天河區一間雜貨店一家四口日前全部離奇斃命，目前死亡原因不明。雜貨店房東18日早上9點發現店還沒有開門，於是走到窗邊一看，當場嚇傻腿發抖，竟然看到一具「上吊女屍」，隨後急忙報案。警方到現場一看，發現雜貨店全家全部死亡，目前已經介入偵查。

據《看看新聞》報導，警方接到報警之後，迅速的組織警力出警到現場，根據現場的情況，懷疑事發的時間大約在18日午夜。

知情人透露，警方來後發現，女主人脖子全是被繩子勒過的痕跡，大女兒趴在地上，小兒子仰面躺在床上，「半夜還曾經聽到女主人慘叫聲。」

鄰居透露，這家人搬來的時間不是很長，大約才幾個月，平時也沒有什麼異常，相反關係非常和睦，很少有爭吵的情況發生，「而且這家人平時也沒有和別人結怨，不過他們很少和他人接觸，因此大家對他們一家也不是十分了解。」

不過，還有鄰居透露，「聽說這家男主人賭博欠下了不少錢，不知道是不是和這件事情有關係，也還聽到一種說法稱男主人在外地生意失敗。」不過，這些傳言並沒有得到警方的證實。

房東表示，自己曾經聽男主人姑媽說「男主人欠下了不少錢」。不過，其姑媽不願對此事發表意見。

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▼門口還擺放著一家的鞋子。（圖／翻攝自看看新聞）