人妻一見「紅色、圓狀物品」…15年每天狂洗手10hrs手爛掉！醫一招拯救獲重生

▲她因15年殺了一直老鼠，患上可怕病症。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市市民李琳（化名）只要一看到紅色的、圓點狀的東西，總是忍不住要洗手，15年來反復狂洗，甚至每天要洗10個小時左右，雙手傷痕累累血肉模糊。一切的起源，就是因她15年前在辦公室裡打死了一隻老鼠，當時身上被幾滴老鼠血濺到，從此噩夢開始。

據《楚天都市報》報導，李琳今年48歲，15年前殺死一隻老鼠後，就開始患上「強迫症」，從那以後只要見到紅色的、圓點狀的東西，就會聯想到老鼠血，忍不住要洗手。隨後，她被家人帶到武漢大學人民醫院精神衛生中心求診，經一段時間的藥物治療後，想洗手的衝動得到一定的控制。

但是不久之後，她又突然發現自己一看到橡膠手套、橡皮筋等橡膠製品，就會懷疑裡面摻雜致癌的滑石粉，頓感不寒而慄，又開始每天忍不住經常洗手，從最初的每天洗6次手，到如今的數十次，每天洗手時間長達10個小時左右，生活被嚴重影響。如今，飽受精神折磨的李琳甚至產生輕生的念頭，後來被精神科醫生建議或許可以通過外科手術治療控制。

▲她每天瘋狂洗手。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

抱著試一試的態度，李琳今年9月底再次在家人陪伴下來到武漢大學人民醫院神經外II科求醫，接受了「立體定向+雙側內囊前肢損毀術」。術後第二天，她就感覺完全不同，看到橡膠手套、橡皮筋等會認為「就是一個日用品」，經過一段時間的康復治療，18日順利出院。

主治醫師易偉表示，「立體定向外科治療的基本原理是通過微電極調控腦內的神經核團，利用立體定向裝置將微電極置入異常的神經核團，通過電刺激或熱傳導調控核團的神經訊息，恢復其正常訊息傳導，從而讓患者消除和控制精神症狀。」

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