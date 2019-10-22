等英國理清頭緒…歐洲議會「延後表決」新協議　歐盟：有更重要的事

▲強生能否兌現承諾在31日前讓英國脫歐備受關注。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國下議院日前拒絕表決首相強生（Boris Johnson）的新版脫歐協議後，歐洲議會表示，在英國表決通過前，議會不會針對脫歐協議進行投票。歐盟談判代表巴尼耶指出，歐盟的批准時程一切照舊，而依照目前的情況看來，歐盟也不會拒絕英國再次延後脫歐的要求。

歐洲議會本周在法國史特拉斯堡（Strasbourg）展開，外界猜測議題會圍繞在英國脫歐問題上。據《衛報》指出，歐洲議會不可能在本周通過新版脫歐協議，必須等到英國下議院表決通過後，議會才會進行投票，有必要的話會在比利時布魯塞爾（Brussel）召開臨時會議。巴尼耶（Michel Barnier）表示，歐洲議會的表決過程照舊，會在英國決議通過後，立刻展開投票。

《衛報》取得歐盟高級官員的說法，目前歐盟各國代表准許英國延後脫歐期限的可能性很大，就連態度強硬的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都未表達反對。而德國聯邦議院外交委員會主席羅德根（Norbert Röttgen）也在推特發文指出，歐盟會先擱置強生所發出的延後期限信件，讓英國有時間清理頭緒，與此同時，歐盟可以處理其他更急迫的問題。

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