哈利坦承兄弟出現「裂痕」　威廉王子：非常擔心弟弟

▲威廉王子（右）非常擔心弟弟哈利（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）日前在紀錄片中透露，他和哥哥威廉王子（Prince William）的關係出現裂痕。對此，威廉王子表示，他非常擔心弟弟，希望薩塞克斯公爵夫婦能夠一切安好。不過先前也有內部消息傳出，威廉對於這段訪問非常不悅，甚至對哈利大發雷霆，但目前肯辛頓宮尚未給出回應。

哈利王子在紀錄片《哈利與梅根：非洲之旅》（Harry & Meghan: An African Journey）表示，他跟哥哥有過美好的時光和不好的日子，但因為彼此都太忙，不像過去那樣經常見面，「這個角色、這份工作的一部份及這個家庭的壓力之下，無疑會發生一些事情。但我們是兄弟，永遠都會是兄弟。」

根據BBC報導，威廉王子看完這段訪問後，對於弟弟的心理狀態，還有他和梅根王妃（Meghan Markle）的處境感到非常擔憂，希望他們一切安好。根據皇室內部消息指出，哈利與梅根在英國小報的追逐下，生活過得非常的艱辛，尤其哈利一直活在母親黛安娜王妃（Diana）死於狗仔追逐的陰影之下。

▲薩塞克斯公爵夫婦的生活不斷被外界放大檢視。（圖／路透）



梅根和哈利完婚後，兩人的一舉一動卻頻頻受到媒體關注與放大，甚至傳出梅根被狗仔跟蹤，這一切都讓哈利覺得「歷史會重演」，起初是他的母親，接下來就是他的太太。過去威廉與哈利一直將媒體記者視為「侵略、帶有敵意」，BBC認為，讓這對兄弟分道揚鑣的原因就是「如何看待媒體」。

威廉與凱特（Kate Middleton）身為將來的國王與女王，選擇未來的道路時受到的限制比哈利夫婦更多，所以只能用更開放的態度與媒體相處。哈利則選擇用強硬的態度，對許多家揭露梅根隱私的小報提告，嘗試用不同的方式捍衛自己的生活。

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