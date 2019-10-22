台東冷氣、冰箱汰換補助10/23截止　把握時間申請

▲台東冷氣及冰箱申請汰換補助即將額滿，民眾把握時間儘速遞件申請。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府第二波一般住宅節能補助計畫公告一個月來，縣民申請仍相當踴躍，已受理約八百件申請案件，經統計冷氣及冰箱申請額度即將額滿，最後收件日為10月23日，民眾把握時間儘速遞件申請，至於已送件的民眾，將依序審核，於年底前完成撥款。



為回應民眾需求，台東縣府調整計畫經費，自今年9月16日公告第二波一般住宅節能補助計畫後，民眾對於冷氣、冰箱汰換補助申請仍相當踴躍，迄今已受理約八百件申請案件。

縣府財經處說，本次加碼經費約392萬元，經統計冷氣及冰箱申請額度即將額滿，10月23日為最後收件日，將暫停受理案件申請，若以郵寄方式送件者，將以郵戳日期為準，請民眾把握時間申請。



針對已送件之民眾，縣府將依序審核撥款至經費用罊為止，經費用罊後，已收但未排到補助款之文件將退回予申請人，預計年底前完成所有案件撥款，也請民眾耐心等候。



財經處指出，相關申請表單請至台東縣府官網-訊息公告或臉書「Power台東」下載，或至縣府財經處節電工作小組辦公室索取填寫；若有任何疑問可洽詢財經處節電工作小組（電話：089- 343512）