智利暴力抗議釀11死…民眾趁亂縱火搶劫　機場受阻取消200航班

▲智利發生多起縱火搶劫案。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

智利抗議「地鐵票價」上漲的示威持續，聖地牙哥市長（Santiago）魯比拉爾（Karla Rubilar）表示，當地超市20日發生縱火搶劫導致8人死亡，這也讓衝突死亡人數上升至11人。儘管智利總統皮涅拉已經宣布暫停調漲計畫，但人民對於「薪資與生活成本」不均等的狀況依舊不滿，示威抗議邁入第7天且繼續擴大。

魯比拉爾指出，首都聖地牙哥陷入嚴重混亂，抗議民眾20日闖入一間超市縱火搶劫，導致8人在這場動亂中喪命，這也是示威爆發7天以來，死傷人數最多的一天。儘管皮涅拉（Sebastian Pinera）19日已經宣布，暫緩票價調漲計畫，但人民對於「薪資與生活成本」不均等的怒火依舊未消，暴力衝突也持續擴大。

▲▼智利警民發生嚴重衝突。（圖／路透）



南美航空集團（LATAM Airlines Group）也發出聲明表示，因為抗議人士佔領機場，阻斷對外聯絡交通，旗下智利南美航空（LATAM Chile）已經取消了當地時間20日晚間到21日早上的200多個航班，國內與國際線皆受到影響。前總統、聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）指出，各界必須合作尋找解決方案，「雙方需要進行公開且真誠的對話。」

智利民眾不滿今年公共交通票價第二次上漲，起初由高中生發起運動，接著從首都開始向外蔓延，示威者在多個地鐵站、銀行與公車縱火，也有搶劫事件傳出。參與抗議的大學生塞普爾維達（Karina Sepulveda）表示，他們的怒火並非單純來自票價上漲，「智利富有的幻想已經破滅低工資、低退休金、缺乏醫療保障讓民眾感到疲憊，這是對貧富不均的宣洩。」

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