華聞快遞／四川前三季度GDP超過3.3兆元　同比增長7.8%

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》四川前三季度GDP達33892.94億元 同比增長7.8%

前三季度四川全省實現地區生產總值（GDP）33892.94億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長7.8%，增速比大陸全國平均水平高1.6個百分點，第一產業增加值3675.46億元，同比增長3%；第二產業增加值12479.63億元，同比增長7.6%；第三產業增加值17737.85億元，同比增長9%。（四川日報）

《福建》前三季度福建省社會消費品零售總額同比增長10.9%

1到9月福建全省實現社會消費品零售總額11411.65億元，同比增長10.9%。全省城鎮市場消費品零售額10325.82億元，同比增長10.8%；鄉村市場零售額1085.83億元，同比增長11.8%。（福建日報）

《福建》前三季度福建省固定資產投資同比增長7.0%

福建省統計局的數據顯示，1到9月，全省固定資產投資比上年同期增長7.0%，增幅與1—8月持平。其中，製造業投資增長18.8%，對全部固定資產投資增長的貢獻率為63.8%，三大主導產業依舊是該省拉動投資的重要動力來源之一。（福建日報）

《深圳》深圳全面應用標定地價：安居房地價為市場地價30%

《深圳市地價測算規則》日前正式印發，這意味著深圳統一地價管理體係，成為大陸全國率先全面應用標定地價的城市之一。根據規則，可售的安居型商品房和人才住房的地價將分別按市場地價的30％和40％來確定。（新華社）

▲深圳市。（圖／CFP）

《北京》12%！大陸前三季度市場主體增速平穩活力凸顯

截至9月30日，大陸全國實有市場主體1.19億戶，與去年同期相比，今年1至9月，每月實有市場主體增速都穩定在12%以上。9月份大陸全國日均新設企業2.14萬戶，較8月份的1.95萬戶明顯上升。新設個體工商戶148.90萬戶，同比增長12.46%，增速較去年同期提高7.86個百分點。（新華社）

《北京》北京市新增機構中高技術產業占比超50%

據統計，2018年全市新增機構數量約20.4萬個，機構總數突破178萬個，數量接近10年前的2.8倍，比上年增長9.7%，總體保持了平穩增長的態勢，2018年北京市機構平均生存年限為6.3年，比2015年增長0.2年，比1995年增長2.4年。（北京青年報）

《河南》河南前三季度全省財政 收入完成3133億元

今年前9個月，河南全省一般公共預算收入完成3133億元，同比增長7.4%；全省一般公共預算支出8319.6億元，同比增長10.8%，財政收支增幅均超預期。（鄭州日報）

《安徽》安徽前三季度GDP同比增長7.8%

前三季度安徽省生產總值23783.2億元，按可比價格計算，比去年同期增長7.8%，增速居大陸全國第6位。第一產業增加值1631.9億元，增長3.3%；第二產業增加值11142.3億元，增長8%；第三產業增加值11009億元，增長8.2%。（新華社）

▼安徽省。（圖／CFP）