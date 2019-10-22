　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

女警大腦有如「人臉辨識器」！　助迷途老婦平安返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲市警三分局安順所女警葉育淳，巡邏發覺嚴重駝背老婦人，積極查明身分平安送回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警三分局安順所女警葉育淳，巡邏發覺嚴重駝背老婦人，積極查明身分平安送回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名8旬駝背老婦人，10月20日下午4時許，獨自呆站在府安路四段24巷口，神情惶恐不安、語無倫次，市警三分局女警葉育淳巡邏發覺，葉員平經營勤區十分用心，會將轄內各類人口資料登載，甚至記在腦中，當下便辨識老婦應住在轄內，透過溪北里守望相助隊隊長協助，終查出其住址平安送她返家休養。

▲市警三分局安順所女警葉育淳，巡邏發覺嚴重駝背老婦人，積極查明身分平安送回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經詢該老婦原先搭載計程車欲返家，但因不識字且有失智狀況，而被司機載至該巷口讓老婦下車後旋即離去，該婦人被留在原地，因不知自己身在何處而焦急驚慌，且老婦有嚴重駝背，行動不便且衣著單薄，幸安順所女警葉育淳巡邏發覺，到場後見老婦覺得似曾相識，腦中浮現畫面跟資料，有如「人臉辨識系統」，經研判應住於溪北里附近，便至溪北里守望相助隊詢問，隊長一聽便熱心協助詢問，最後終於順利聯繫上老婦兒子，當下更貼心牽老婦上巡邏車，讓路旁民眾直呼：「天冷但心好暖」。

▲市警三分局安順所女警葉育淳，巡邏發覺嚴重駝背老婦人，積極查明身分平安送回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局長表示，葉員平時勤區管理用心，勤務中觀察敏銳，主動關懷與照護年邁長者，才能完成本次助人義行，也呼籲家中如有高齡長者應多加關心，盡量能讓他隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，亦可向臺南市政府社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，使年長迷途者能免於危難。

ET快訊
余苑綺「心型子宮」百萬分之一機率懷孕！　2年搏命生2胎癌細胞
巨乳名媛淪霸屋蟑螂！無P圖曝竟成「凱蒂大媽」　夜店女兒3句話
「新店性侵殺害案」倖存女一看新聞頻發抖　一追千金女同學下落崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東冷氣、冰箱汰換補助10/23截止　把握時間申請

花蓮施行水梯田工法抑制出海口揚塵　購口罩送民眾維護健康

女警大腦有如「人臉辨識器」！　助迷途老婦平安返家

土城承天路路殺改善工程完工　幫動物尋找安全的路

貢寮鮑產季期間禁大陸鮑進口　新北市府：杜絕不當傾銷

男子生活困苦二仁溪橋輕生　海巡奮力下水成功救援

全國牙醫師盃高爾夫球錦標賽　「球王」台南市牙醫師公會

韓國瑜傾聽之旅「路權」被卡？　水上鄉公所：依法准駁

出現疑似腦中風症狀　黃偉哲：快打119送醫

新北首辦身障就業成果展　即日起體驗免費拿好康

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

韓國瑜「民進黨腦袋壞掉」 來台殺人沒事？批蔡閹割主權

台東冷氣、冰箱汰換補助10/23截止　把握時間申請

花蓮施行水梯田工法抑制出海口揚塵　購口罩送民眾維護健康

女警大腦有如「人臉辨識器」！　助迷途老婦平安返家

土城承天路路殺改善工程完工　幫動物尋找安全的路

貢寮鮑產季期間禁大陸鮑進口　新北市府：杜絕不當傾銷

男子生活困苦二仁溪橋輕生　海巡奮力下水成功救援

全國牙醫師盃高爾夫球錦標賽　「球王」台南市牙醫師公會

韓國瑜傾聽之旅「路權」被卡？　水上鄉公所：依法准駁

出現疑似腦中風症狀　黃偉哲：快打119送醫

新北首辦身障就業成果展　即日起體驗免費拿好康

台東冷氣、冰箱汰換補助10/23截止　把握時間申請

余苑綺直腸癌復發「首吐心碎心聲」！　親友聽了鼻酸…李亞萍痛苦爆哭

不斷更新／身穿純白「帛御袍」　日皇德仁即位前…拜禮神明、祖先

七旬癌嬤久咳不癒　就醫發現竟是泌尿道上皮癌轉移

花蓮施行水梯田工法抑制出海口揚塵　購口罩送民眾維護健康

新台幣開盤貶值0.8分　以30.6元兌1美元開出

集氣！余苑綺今赴醫院做人工血管 　《星光雲》11點直播

韓國瑜淨灘「搶玩具」陪玩遭拒　作家點評犯大忌：沒資格當玩伴

鼻子冒痘＝肝不好！中醫曝「痘痘生長7部位」看健康狀態

安海瑟威挺巨肚女神光狂炸　奶油色套裝＋紅唇根本「地表最美孕婦」

國道三寶恐怖鬼切3連撞　秒催油門逃！一公里後才停

地方熱門新聞

土城承天路路殺改善工程完工

台中女戲院墜7樓　傷重送醫搶救中

韓國瑜「路權」被卡　水上鄉：依法准駁

出現疑似腦中風症狀快打119送醫

媽祖流落30年　託夢要回娘家奠安宮

全國牙醫師盃高爾夫球錦標賽

主唱戴豬頭面具嘶吼　賓客默離席

男子生活困苦二仁溪橋輕生

保育日本禿頭鯊　台東縣政府公告禁漁期

世界廣澤尊王文化季盛大登場

貢寮鮑產季期間禁大陸鮑進口

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

麻豆警加強取締宣導雙管齊下

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

更多熱門

相關新聞

Pixel 4人臉辨識解鎖功能將更新！　Google要新增睜開眼解鎖選項

Pixel 4人臉辨識解鎖功能將更新！　Google要新增睜開眼解鎖選項

Google Pixel 4系列手機上週剛亮相，首度加入人臉辨識解鎖功能，不過卻被發現，使用者在閉著眼睛的情況下也能解鎖手機，對此，Google發布最新聲明表示，將透過軟體更新的方式，讓用戶選擇睜開眼睛才能解鎖手機，如果用戶擔心，可以先鎖定禁用人臉辨識解鎖功能，必須輸入密碼才能解鎖。

Google Pixel 4快速開箱

Google Pixel 4快速開箱

北京環球影城計畫「刷臉支付」取代實票

北京環球影城計畫「刷臉支付」取代實票

Google Pixel 4閉著眼也能人臉辨識解鎖

Google Pixel 4閉著眼也能人臉辨識解鎖

小學生「用照片」秒破刷臉系統

小學生「用照片」秒破刷臉系統

關鍵字：

人臉辨識迷途老婦

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面