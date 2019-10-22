女警大腦有如「人臉辨識器」！　助迷途老婦平安返家

▲市警三分局安順所女警葉育淳，巡邏發覺嚴重駝背老婦人，積極查明身分平安送回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名8旬駝背老婦人，10月20日下午4時許，獨自呆站在府安路四段24巷口，神情惶恐不安、語無倫次，市警三分局女警葉育淳巡邏發覺，葉員平經營勤區十分用心，會將轄內各類人口資料登載，甚至記在腦中，當下便辨識老婦應住在轄內，透過溪北里守望相助隊隊長協助，終查出其住址平安送她返家休養。

經詢該老婦原先搭載計程車欲返家，但因不識字且有失智狀況，而被司機載至該巷口讓老婦下車後旋即離去，該婦人被留在原地，因不知自己身在何處而焦急驚慌，且老婦有嚴重駝背，行動不便且衣著單薄，幸安順所女警葉育淳巡邏發覺，到場後見老婦覺得似曾相識，腦中浮現畫面跟資料，有如「人臉辨識系統」，經研判應住於溪北里附近，便至溪北里守望相助隊詢問，隊長一聽便熱心協助詢問，最後終於順利聯繫上老婦兒子，當下更貼心牽老婦上巡邏車，讓路旁民眾直呼：「天冷但心好暖」。

市警三分局長表示，葉員平時勤區管理用心，勤務中觀察敏銳，主動關懷與照護年邁長者，才能完成本次助人義行，也呼籲家中如有高齡長者應多加關心，盡量能讓他隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，亦可向臺南市政府社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，使年長迷途者能免於危難。