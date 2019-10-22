老公不在好寂寞！她急約2網友解渴　鬧人命偷墮胎...被抓包竟扯：摘子宮肌瘤

▲人妻外遇偷墮胎，還騙老公是摘除子宮肌瘤，綠帽夫氣炸提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／新北報導

梁姓台商與妻子結婚多年，婚後他即離家到大陸工作，有假期才會返台。然而，就在某次返台，梁男從兒子口裡聽見妻子開刀，起初妻子說僅是摘除子宮肌瘤，而梁男不疑有他，但他卻無意間發現妻子竟是去「墮胎」，在他逼問之下，妻子才坦承曾與2名網友一夜情，孩子可能是其中一名蔡姓男子的，讓他氣得對蔡男提告求償，但法官認為證據不足，判梁男敗訴。

判決書指出，梁男與妻子2015年結婚後育有一子，而他只要一有假期，就一定會返台陪伴妻小，共度天倫之樂。然而，他2017年間返台時，從兒子口中聽到妻子去動手術，詢問後，妻子說僅是去摘除子宮肌瘤，要他別擔心。

梁男當下也不疑有他，便沒把事情放在心上，時隔一年，梁男卻無意間發現妻子當時的手術竟是墮胎，而他推算時間後，發現他在妻子墮胎前返台時，2人並無發生關係，妻子應該沒有懷孕的可能，懷疑自己被戴綠帽，氣得質問妻子，「還是你和很多男人有關係？」、「你老實交代，你在外面有過多少個男人？」

面對梁男詢問，妻子這才坦承，因為他長年在外，自己因為寂寞難耐，而曾經與一名陳副總及一名經營網拍的蔡姓男子一夜情，而孩子應該是蔡男的種。綠光罩頂的梁男，聽到妻子坦承外遇後，氣得對妻子與蔡男提告，但後來心軟，又對妻子撤告。

然而，梁男到庭後竟辯稱，不知道對方已婚，且梁妻的長相也不是他的菜，因此在摩鐵內並沒有跟她發生關係，而檢方因無法證明蔡男知道梁妻已婚，因此以不起訴處分他。

梁男事後再向新北地院提起民事求償80萬，而新北雖認為蔡男說詞不合常理，若梁妻不是他的菜，又為何要去摩鐵，且調查2人的對話內容後，發現2人聊天曾提到工作和家庭狀況，由此可知，蔡男應知道梁妻已婚，但又不能推定梁妻有據實以告，況且網路上的個人資料是使用者自行輸入，可隨時變更，所以無法證明蔡男知道梁妻是人妻，卻還與她上床，因此判梁男敗訴。全案可上訴。

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