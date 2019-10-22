到美容院花170除痘！愛美女「20萬隆的鼻子」當場移位…崩潰了：好暴力

▲愛美女的鼻子在美容師清潔完面部後移位了。（左圖／翻攝自微博，右圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

南京市一名愛美女子小陳（表示）近日，她在當地一間美容院花了40元人民幣（約新台幣170元）做去除臉上痘痘的美容項目，沒想到美容師操作不當，導致她花5萬人民幣（約新台幣20萬元）隆的鼻子出現假體移位現象。事後小陳多次到店裡談判，但美容師卻避而不見，讓她相當難過。

綜合陸媒報導，小陳說，她為了清潔面部，讓自己可以看起來更加亮麗，所以11日到一間美容院做一個叫「小氣泡」的美容項目，不過考慮到自己的鼻子曾經做過整形，小陳特地提醒美容師在處理鼻子上的痘痘時要格外小心，「我就說不要去碰鼻子，也不要用儀器去吸它，用針把鼻子痘痘挑破就行；臉的其他部位都可以碰，就唯獨鼻子不要碰，講了3遍。」

▼事發美容院所使用的器具。（圖／翻攝自微博）

小陳說，但是美容師執意不使用挑針，美容院的店長還告訴她，給她做服務的美容師經驗很豐富，可以放心沒關心，最後經過大約50分鐘才做完，她也沒有照鏡子，就直接去了健身房；直到一位朋友提醒她，她的鼻子看上去有點怪怪的，小陳這才發現，鼻子出現「假體移位」，只好趕快到附近醫院做冰敷消腫處理。

小陳再稱，「美容師當時拿著她吸的東西在我的假體上，不斷來回沖，好暴力。」她難過透露，去年3月份，她做了自體肋軟骨隆鼻手術，總共花了5萬人民幣（約新台幣20萬元），手術後，她對自己的鼻子格外小心，但現在卻因為花40多元人民幣（約新台幣170元）做的一個美容項目，破壞了昂貴的隆鼻。

▼小陳說，自己事前已經說過鼻子整過，沒想到最後還是落到這局面。（圖／CFP）

她接著說，更誇張的是，美容店店家不斷強調假體移位與她們無關，當初給小陳做服務的美容師也避而不見。店長表示，她們很願意處理小陳遇到的問題，但對方一開始就獅子大開口，令人無奈，「你就花了40多塊人民幣，還不知道是不是我們的責任，就要我們賠7萬（約新台幣30萬元），後來就又變成了5萬（約新台幣20萬元）。」

當地市場監管和衛生監督所的執法人員對這間美容院進行檢查，發現店家雖然證照齊全，但當時給小陳做服務的美容師卻沒有辦理健康證。律師指出，雖然小陳在美容院只花了一點錢，但如果確定小陳鼻子假體移位是因為美容師操作不當導致的，那麼美容院就應當承擔相應的賠償責任。經過協商後，美容院最終才同意，會出錢替小陳做鼻子修復手術。