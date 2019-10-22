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台股創一年來新高　開盤上漲37點挑戰去年高點

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國總統川普昨（21）日表示美中貿易談判進行順利，加上美國財報周表現亮眼，受兩大消息激勵，美股四大指數昨日全面上揚。台股今（22）日開盤則上漲37點、以11,221點開出，截至上午9點07分，指數來到11,244點、上漲59點，創下一年多以來新高紀錄，並向上挑戰去年高點11,270點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開在4405元、上漲0.57%；台積電（2330）開在292.5元、上漲0.86%；鴻海（2317）以78.5元開出、上漲1.16%。

請繼續往下閱讀...

川普表示，與中國之間的協商進行得很順利，應可照他先前的預期，於11月的APEC會議中就簽署協議；而若協議順利簽署，白宮經濟顧問庫德洛說，美國對部分中國進口商品加徵的15%關稅可能會率先取消，這波商品包含手機、筆電、平板電腦等。

此外，加上美國財報周表現優於預期，美股四大指數收漲，半導體類股集體走揚、費半漲幅近2%；台股ADR也上揚，台積電 ADR（TSM-US）上漲 1.46%。

美股道瓊指數上漲57.44點，收26827.64點、漲幅0.21%；那斯達克指數上漲73.44點，收8162.99點、漲幅0.91%；標普500指數上漲20.52點，收3006.72點、漲幅0.69%；費城半導體指數上漲29.95點，收1620.04點、漲幅1.88%。

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