開心與丈夫合照...2分鐘後遭刺殺「慘死草叢」　她生前PO文：怎樣才放過我？

▲田女被刀砍了數十刀，躺草叢慘死。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南張家界市近日發生一起命案，一名田姓婦女19日被人發現躺在桑植縣某處的草叢中，且身中數刀慘死。據悉，她生前曾與丈夫合照，事後又在網路上PO文淚訴「要怎樣才放過我」，因此警方日前判斷，該案的兇手就是死者的丈夫王某，目前正全力捕捉嫌疑人。

綜合陸媒報導，田女日前慘死在自家附近的草叢中，當地居民表示，該對夫妻近日在電話中發生爭執，隨後在外打工的王男便於19日凌晨4點返回家中，接著找妻子田女拍了幾張找片後，拿刀將其殺害，前前後後共砍了10刀以上。

附近村民回憶，「王男回到家中後，大約在11點多開車找到了妻子，追上之後兩人講了幾句，接著王男就強行摟著田女拍了影片和照片。」田女在照片中面帶微笑，不過事後她卻在朋友圈發文寫道，「到底要怎樣才放過我？我想解脫所有，求你成全，別在折騰了，我累了，痛了。」

▲田女在朋友圈發文寫道，「到底怎樣才能放過我？」

該村民表示，田女發完朋友圈後，過了2分鐘就被丈夫殺害，身上被捅了數十刀，臥倒血泊身亡。據悉，案發後，王男也在朋友圈PO出與妻子的合照。

▲王男疑似與妻子合照完後，將其殺害。

經調查，警方認為37歲的王男有重大犯案嫌疑，目前正全力追捕。據悉，桑植縣公安局日前發出公告指出，該男身高約165公分、中等身材、身穿黑色上衣，並呼籲民眾一同協尋，最高懸賞5萬元（台幣約21.6萬元）。

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